¿No sabes dónde ver el eclipse solar anular? La UNAM tendrá un picnic en Ciudad Universitaria

Un eclipse solar es un evento astronómico espectacular que se puede observar a simple vista. Es el momento en que nuestro satélite natural, la Luna, tapa al Sol, creando la noche en pleno día. El próximo 14 de octubre tendremos un eclipse solar anular y la UNAM se suma para que puedas disfrutarlo en un picnic. Sigue leyendo para que te enteres de los detalles.

Este evento astronómico no será un eclipse solar total, sino uno anular. Es decir, que la Luna no estará lo suficientemente cerca de la Tierra, como para cubrir completamente el disco solar. En su lugar, veremos un increíble anillo de luz alrededor del satélite.

Estamos a unos días de presenciar el eclipse solar anular, pues será el 14 de octubre y la UNAM ha preparado un picnic para que los disfrutes solo o acompañado. | UNAM

¿Dónde ver el eclipse solar anular del 14 de octubre?

En Las Islas. El sábado 14 de octubre, Las Islas de CU serán sede de dos grandes encuentros: por la mañana alojarán el Picnic bajo la sombra, convivio en torno al eclipse anular de sol en el que habrá conciertos y charlas con figuras científicas como la astrónoma Julieta Fierro.

Se exhibirá una selección de piezas de la compositora estadunidense Laurie Spiegel, precursora de la música electrónica y autora de Kepler’s Harmony of the Worlds, obra inicial de la colección Sounds of the Earth, la cual se incluye en el Disco de Oro que portan las sondas espaciales Voyager, lanzadas en 1977 y que tardarán 40 mil años en alcanzar las cercanías de la estrella más próxima a nuestro sistema solar. “Será su primera exposición en México”, destacó Beltrán.

Y a partir de las 14:00 horas, Las Islas serán el escenario de la séptima edición del Festival Música contra el olvido, que presentará a bandas como GRLS, TEX TEX, The Wookies, el Instituto Mexicano del Sonido y, para cerrar, la electrónica de Nortec + Bostich & Fussible.

¿Qué es un eclipse solar anular?

En un eclipse anular, el disco solar no queda cubierto completamente, dejando ver un llamativo anillo de fuego, y en esta ocasión se le sumará el gran atractivo de las zonas arqueológicas de la región. La última vez que se apreció un eclipse de este tipo en nuestro país fue el 10 de mayo de 1994.

El eclipse anular del 14 de octubre de 2023 será la antesala del eclipse total de Sol que se apreciará en México el 8 de abril de 2024, y para el cual el Comité Nacional de Eclipses México también prepara serie de actividades para promover la observación segura de estos imperdibles y espectaculares fenómenos astronómicos.