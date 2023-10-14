El eclipse solar es un evento astronómico que se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar. Este fenómeno, que puede ser total o parcial, tiene un impacto significativo en el comportamiento de los animales. Por esta razón sería de mucha importancia la observación de estos el próximo 14 de octubre.

Este tipo de fenómenos tardan en repetirse y lo más probable es que la mayoría de los animales que los experimentan lo hagan por primera y última vez en su vida.

Transmisión en VIVO del eclipse solar hoy 14 de octubre de 2023

¿Cómo reaccionan los animales durante un eclipse solar?

Ron Fernández, especialista de la Facultad de Ciencias de la UNAM, señala que el cambio abrupto en las condiciones de luz e inclusive las condiciones climáticas de ese momento son una novedad para los orgánicos.

"Muchas aves migratorias dependen vitalmente de los patrones de luz. Entonces muchas de esas a veces terminan desorientados. Hay muchos mamíferos que son nocturnos, entonces empiezan a buscar comida esas horas", afirma.

La sabiduría popular relata que en ese momento las gallinas se van a dormir o que los perros ladran al cielo, pero la comunidad científica no había ahondado demasiado en cómo este fenómeno afecta la fauna hasta ahora.

Los animales diurnos se refugian

Las especies animales que son activas durante el día, como las aves, los mamíferos y los reptiles, suelen asociar la oscuridad con la noche. Por ello, cuando se produce un eclipse solar, estos animales suelen refugiarse en sus nidos o madrigueras, pensando que ha llegado la noche.

Los animales nocturnos salen de caza en un eclipse solar

Por otro lado, los animales nocturnos, como los murciélagos, los lobos y las lechuzas, suelen asociar la luz solar con el día. Por ello, cuando se produce un eclipse de Sol, estos animales suelen salir de caza, pensando que ha llegado el día.

Los animales acuáticos reanudan sus actividades

Los animales acuáticos, como los peces, los delfines y las ballenas, también pueden verse afectados por los eclipses solares. Cuando la luz solar se reduce, estos animales suelen reanudar sus actividades, como la alimentación o la reproducción.

El eclipse de Sol es un fenómeno natural fascinante que nos permite observar el comportamiento animal de una manera única. Este fenómeno nos recuerda que los animales son seres vivos que se adaptan a su entorno, y que incluso los eventos más inesperados pueden tener un impacto significativo en su comportamiento.

