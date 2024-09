Ecobici, un medio llamativo para trabajadores y ladrones en la CDMX

Tristemente, en México, la justicia no es ni pronta, ni expedita; sin embargo, increíblemente, existen algunos casos en los que esa justicia llega incluso años después. Las ecobicis son un sistema de renta de bicicletas que opera en la Ciudad de México , los usuarios toman este medio de alguna estación y la pueden usar por 45 minutos, pero si no las regresan en tiempo y forma hay multas. Incluso hay algunos ‘vivos’ que se las llevan y no las vuelven a ver.

Desde que el sistema ecobici se renovó en 2022, resultó más llamativo para usuarios, pero también para delincuentes.

Ecobici, un atractivo para trabajadores y delincuentes en la CDMX

En julio de ese año, se llevaron una bicicleta de esta cicloestación en Alabama y Montana, en la colonia Nápoles, y ya no la devolvieron, por lo que se inició una carpeta de investigación.

Dos años después apareció esa bicicleta, fue el pasado 17 de agosto cuando policías detuvieron a Atenea, una mujer de 43 años que iba en la unidad con reporte de robo, en la colonia Roma Sur, al parecer, la usaba para entregar pedidos a través de una aplicación.

Hoy son 9 mil 300 bicicletas como en 689 estaciones, lo que le ha dado un giro por completo a la movilidad en esta ciudad capital. Son más de 174 mil 500 usuarios registrados en las 118 colonias donde Ecobici tiene presencia.

También en 2022, en diciembre, un hombre que pretendía vender una ecobici robada fue detenido en la colonia Popotla, ya hasta estaba pintada de azul.

Y en noviembre de 2023, la policía capitalina detuvo a otro sujeto en la colonia Morelos, que había puesto a la venta una ecobici en redes sociales. Él la había pintado de color gris. En muchos casos, los delincuentes se aprovechan de los descuidos de los usuarios.

“Siempre lo engancho con fuerza porque si no se engancha, si no la devuelves, te termina corriendo el tiempo y si te pasas de los 40 minutos te cobran a ti”, detalló Franca Mendiola, usuaria de este servicio.

Regístrate antes de que se acaben y ¡hazle frente a la lluvia con ECOBICI! 🌧️🚴🏼#ECOBICIMás #Promoción #CDMX pic.twitter.com/KVReJR89uO — ECOBICI CDMX (@ecobici) August 20, 2024

Según información de la Secretaría de Movilidad, desde 2022 a la fecha la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha logrado recuperar 600 bicicletas, lo que equivale al 40 por ciento del total extraviado.

Las bicicletas son propiedad de la empresa operadora y no del gobierno capitalino, a diferencia del sistema pasado. Ante esta incidencia, existe el antecedente de dos iniciativas presentadas en el congreso de la Ciudad de México.

En octubre de 2022, para que se tipificara el robo de la bicicleta, del vehículo individual y personal. Y presentamos ya en marzo de 2023, una iniciativa para tipificar el robo de las ecobicis. La tarea queda pendiente para la próxima legislatura.

¿Ecobici funciona como medio de transporte en la CDMX?

Desde 2022, año en el que ecobici se renovó, se han registrado 27 millones de viajes en este sistema de transporte, según se lee en el contrato que firmó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México con las compañías a cargo de ecobici, desde el 24 de diciembre de 2021, cobrarán en total un monto máximo de: 544 millones 515 mil 141 pesos, hasta que dejen la operación el 30 de noviembre de 2027.