AMLO pide a EU aclarar qué ocurre con Édgar Valdez “La Barbie”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), urgió al gobierno de Estados Unidos aclarar lo que ocurre con la situación jurídica del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, luego de que se dio a conocer que ya no estaba bajo custodia de la autoridad estadounidense.

AMLO dijo en la mañanera de hoy que insistirá al gobierno estadounidense que aclare dónde está “La Barbie”, ya que hasta el momento no se ha dado a conocer si permanece en custodia.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ urgió al Gobierno estadounidense a que diga dónde está Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie" pic.twitter.com/78DRKiG6jU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2022

"Está raro con este señor Villarreal, que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema", dijo.

¿Liberaron a Édgar Villarreal "La Barbie" en EU?

Se dio a conocer en días pasados que el narcotraficante ya no estaba bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", recibió en 2018 una sentencia de 49 años en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas.

EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a Édgar Valdez Villarreal, #LaBarbie quien salió de la Penitenciaría Federal de Coleman II después de lograr un acuerdo con Estados Unidos y convertirse en testigo protegido pic.twitter.com/4R5IjTcoqv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

Ayer, AMLO dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solicitaron información sobre "La Barbie" y pidió no adelantarse, pues también tiene cargos como narcotráfico y homicidios en México.

Más tarde, desde Tijuana, Baja California, el canciller Marcelo Ebrard dijo que a través de la embajada de Estados Unidos supo que Édgar Villarreal Valdez, “La Barbie”, sigue bajo custodia, aunque no dio más detalles al respecto.

"De "La Barbie" todavía no tengo confirmación que fue puesto en libertad, sigue bajo custodia, pero no se ha dado detalle de qué sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos que todavía sigue bajo custodia", indicó.

