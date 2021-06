“El Bronco” se equivoca de casilla, por poco no emite su voto

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, llegó hasta una casilla ubicada en la secundaria “Juan Soriano” de la colonia Portal de las Sierras, del municipio de García, pero no pudo emitir su voto porque no era la sede que le correspondía.

Cuando el mandatario estatal llegó a la casilla 0643, los funcionarios electorales le indicaron que no estaba en la lista nominal, por lo que tuvo que buscar cuál era la que le correspondía, según su dirección registrada en la credencial.

Te puede interesar: Queman casilla en Santiago Laollaga, Oaxaca y suspenden elección

Después de varios minutos, “El Bronco” confirmó que le tocaba emitir su voto en una casilla instalada en una primaria del mismo municipio, hasta la que se trasladó para cumplir con su derecho ciudadano.

A su salida de la casilla, el gobernador dijo que la jornada electoral en Nuevo León fue tranquila y se instalaron más de siete mil casillas para que los ciudadanos acudieran a votar.

“Observé que hace tres años, a esta hora, había mucha gente, hoy no hay, hay menos gente, ha sido una jornada tranquila. La pandemia ha sido fatal, creo que también faltó mucha emoción en las campañas, muchas de ellas virtuales”, declaró.

Reconoció que la poca presencia de votantes que percibió en las casillas, probablemente fue consecuencia del Covid-19, pues las personas “se desaniman por el temor a contagiarse, pero a pesar de eso, se aplicaron las regla sanitarias”.

Esta no es la primera vez que “El Bronco” llega a una casilla que no le corresponde, en 2018 acudió a la misma sede y su nombre no se encontraba en la lista nominal; sin embargo, dijo que desconoce el motivo.

Disturbios en casilla de Nuevo León durante la jornada electoral

Este domingo 6 de junio, se reportó que tres jóvenes llegaron hasta una casilla instalada en la colonia Pedregal de la Silla, en Monterrey, en la que sustrajeron una de las urnas. Los sospechosos huyeron en un vehículo que hasta el momento no ha sido localizado.

En tanto, una casilla ubicada en la colonia Nuevo Repueblo, del mismo municipio, cerró antes de las 6:00 de la tarde debido a que un grupo de hombres armados entró a la escuela “Jesús M. Garza” y comenzó a hacer destrozos.

Hasta el corte de las 5:00 de la tarde, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León, informó que se presentaron 533 denuncias y se atendieron 134 reportes relaciones con disturbios y actos de violencia durante la jornada.

Te puede interesar: Abre Fiscalía investigación por robo de urnas en colonia Guanos de SLP