Entre la traición y la leyenda; “El Mayo” ya tiene fecha de audiencia en EU

Con el mar menos embravecido y para evitar las muy famosas caravanas con sombrero ajeno, el procurador General de Estados Unidos, Merrick B. Garland, habló sobre el trabajo en conjunto que la DEA y el FBI realizaron para capturar a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, también conocido como “El Güero”.

El procurador de Justicia de Estados Unidos Merrick B. Garland declaró que el año pasado dijo que “el Departamento de Justicia nunca dejaría de trabajar para hacer rendir cuentas a los responsables de la epidemia de fentanilo. Este jueves el departamento de justicia detuvo en El Paso a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo”.

Zambada, uno de los dos fundadores del Cártel y, quien a pesar de su larga reputación criminal y sus 76 años de edad, jamás había pisado una prisión, en estos momentos ya duerme en una cárcel texana.

La lista de delitos de “El Mayo” su contra es extensa

El procurador de Justicia de EU recordó que “El Mayo” enfrenta “cargos por tráfico de fentanilo, lavado de dinero, delitos con armas de fuego, secuestro y conspiración para cometer asesinato”.

La firma del llamado “capo de capos” ya luce estampada en este documento oficial de la corte del distrito oeste de Texas.

El acusado se declara no culpable; su abogado afirma que “El Mayo” fue llevado en contra de su voluntad.

Y no es el único que le ha encontrado gusto a las afirmaciones, porque según el diario estadounidense, The New York Times, Zambada fue traicionado por el otro pasajero de la avioneta privada, Guzmán López, quien con el pretexto de enseñarle algunos terrenos, terminó por entregarlo a la DEA.

El objetivo primordial de la emboscada no sólo fue ayudar a su hermano Ovidio Guzmán, sino a toda la familia Guzmán, él incluudo, con algún tipo de negociación con el gobierno estadounidense.

El tema no encuentra freno ahí, porque según el mismo rotativo, el propio “Mayo” Zambada llevaba al menos tres años negociando su entrega a cambio de un acuerdo pertinente.

Así que por ahora, entre versiones que van y vienen, la única certeza es que será el próximo 31 de julio a las 11 de la mañana, cuando el narcotraficante mexicano se vea la cara por primera vez con la justicia, representada por la jueza Anne Berton.