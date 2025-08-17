En medio del bullicio de la Ciudad de México, en la emblemática calle de López, sobrevive un legado de 135 años: la Afiladuría Leura. Más que un negocio, es un espacio donde la memoria familiar y la tradición se afilan junto con cuchillas, tijeras y herramientas de toda clase.

Chefs, amas de casa y cirujanos confían en esta afiladuría centenaria que mantiene viva la historia y el patrimonio cultural del Centro Histórico. Descubre con Fuerza Informativa Azteca (FIA) cómo este taller heredado de generación en generación sigue latiendo al filo de la navaja, combinando nostalgia, oficio y riesgos en cada trabajo.

La Afiladuria Leura: Más que un negocio, un legado generacional en CDMX

En la calle de López, corazón del Centro Histórico, se encuentra la Afiladuría Leura, la más antigua del barrio con 135 años de historia. Este negocio familiar ha pasado por tres generaciones y ha visto pasar el tiempo sin perder su esencia. “Mis abuelos, mi abuelo, mis tíos y luego yo soy yo, mi hermano”, explica Alejandro Iván Leura Zepeda, copropietario, mostrando orgullosas fotos antiguas donde el edificio ni siquiera estaba pavimentado.

Tradición y precisión en cada herramienta la tradición en CDMX

La tradición se respira en cada rincón del local, desde las máquinas antiguas que generan chispas hasta las herramientas que llegan para ser afiladas:



Tijeras para peluquería

Peines para perros

Hasta instrumentos quirúrgicos

“Aquí se trabaja al filo de la navaja”, advierte con seriedad Alejandro Iván Leura Zepeda mientras muestra la precisión del proceso, donde un descubierto puede ser fatal.

¡Un espacio donde el tiempo se detiene en la caótica CDMX! A pesar del ritmo agitado de la capital, en Afiladuría Leura el tiempo parece detenerse, preservando un pequeño oasis artesanal. “Es satisfactorio que en el ritmo caótico de la capital todavía hay lugares donde el tiempo se detiene y se respira tradición”, concluye Iván, uno de los herederos, subrayando la importancia cultural y personal de mantener viva esta afiladuría en el corazón de la ciudad.