El calor no se va, pero las lluvias menos: Clima en México registrará tormentas este 18 de agosto
¡Ni el sol dará tregua! Por el día hará calor en gran parte de México, pero por la tarde fuertes lluvias podrían inundar varias regiones del país; así el clima.
¡Clima de locos! Este lunes 18 de agosto, México estará marcado por fuertes lluvias y un ambiente caluroso en gran parte del país, debido a fenómenos como el monzón mexicano y las ondas tropicales 23 y 24.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta de fuertes lluvias, especialmente en el norte y sureste, pero en otros estados continuará el calor intenso.
Estados donde se esperan lluvias fuertes
La entrada de humedad del monzón mexicano y de canales de baja presión favorecerá chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, centro y occidente del país, mientras que las ondas tropicales también provocarán afectaciones.
- Lluvias muy fuerte: Chiapas (sur).
- Lluvias fuertes: Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
- Chubascos: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas:San Luis Potosí.
Te invitamos a consultar el #Pronóstico del tiempo para las siguientes horas en el territorio nacional.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2025
Toda la información en ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/JrfMwclJBC
Lista de estados con temperaturas superiores a 40° C
A pesar de las lluvias, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso durante el día en el norte del país, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán.
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.
Clima en CDMX y Estado de México este lunes 18 de agosto
En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), se prevé que los chubascos y lluvias puntuales fuertes se concentren principalmente en horas de la tarde.
Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, tránsito lento y molestias en zonas urbanas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales.
Ten en cuenta que se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C a lo largo del día.