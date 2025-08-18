El calor no se va, pero las lluvias menos: Clima en México registrará tormentas este 18 de agosto

¡Clima de locos! Este lunes 18 de agosto, México estará marcado por fuertes lluvias y un ambiente caluroso en gran parte del país, debido a fenómenos como el monzón mexicano y las ondas tropicales 23 y 24.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta de fuertes lluvias, especialmente en el norte y sureste, pero en otros estados continuará el calor intenso.

Estados donde se esperan lluvias fuertes

La entrada de humedad del monzón mexicano y de canales de baja presión favorecerá chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, centro y occidente del país, mientras que las ondas tropicales también provocarán afectaciones.



Lluvias muy fuerte: Chiapas (sur).

Lluvias fuertes: Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas:San Luis Potosí.

Te invitamos a consultar el #Pronóstico del tiempo para las siguientes horas en el territorio nacional.



Toda la información en ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/JrfMwclJBC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2025

Lista de estados con temperaturas superiores a 40° C

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso durante el día en el norte del país, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán.



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Clima en CDMX y Estado de México este lunes 18 de agosto

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), se prevé que los chubascos y lluvias puntuales fuertes se concentren principalmente en horas de la tarde.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, tránsito lento y molestias en zonas urbanas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales.

Ten en cuenta que se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C a lo largo del día.

