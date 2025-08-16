Pronóstico del clima 16 de agosto: Estos estados tendrán tormentas y altas temperaturas

El clima 16 de agosto en México estará marcado por lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y temperaturas extremas en varias regiones del país. De acuerdo con los pronósticos oficiales, el monzón mexicano, sumado a la interacción con distintos sistemas atmosféricos, generará condiciones que podrían ocasionar afectaciones como deslaves, inundaciones repentinas y formación de trombas marinas en zonas costeras.

Estados en los que lloverá el 16 de agosto

Durante la madrugada y la jornada del sábado, el monzón mexicano y canales de baja presión favorecerán lluvias de diferentes intensidades en gran parte del territorio nacional.

Se prevén lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Entidades como Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos y precipitaciones fuertes. En Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos se esperan lloviznas intermitentes y chubascos aislados.

La presencia de onda tropical número 22 sobre el Pacífico y la aproximación de la onda tropical número 23 a la península de Yucatán incrementarán la posibilidad de tormentas eléctricas y granizadas en el occidente y centro del país.

¿Dónde hará más calor este sábado 16 de agosto?

A pesar de las lluvias, el calor seguirá siendo extremo en diversas regiones. El pronóstico indica que el noreste de Baja California alcanzará temperaturas superiores a los 45 °C. En Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, los valores oscilarán entre los 40 y 45 °C. Con registros de 35 a 40 °C, destacan entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En el resto del país, los termómetros marcarán entre 30 y 35 °C, incluyendo zonas del Bajío, Hidalgo, Puebla, Morelos y Quintana Roo.

Este ambiente sofocante podría intensificarse en las zonas costeras del Golfo de México y del Pacífico, donde la sensación térmica superará los valores previstos.

Clima en CDMX y Edomex el 16 de agosto

El Valle de México presentará condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana, se anticipa un ambiente fresco con bancos de niebla en las zonas altas del Estado de México. Conforme avance la tarde, se espera un ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y precipitaciones fuertes en Edomex.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, lo que podría generar encharcamientos, afectaciones viales, incremento en ríos y arroyos, así como la caída de árboles y anuncios publicitarios.

En cuanto a temperaturas, la Ciudad de México tendrá una mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, las mínimas serán de 9 a 11 °C y las máximas de 20 a 22 °C.