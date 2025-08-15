¿Peligro para México? El ciclón tropical “Erin” se intensifica a huracán de categoría 1

El ciclón tropical “Erin” se ha fortalecido y ahora es un huracán de categoría 1, lo que lo convierte en el primer huracán de la temporada en el Atlántico.

Su centro está ubicado a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3,230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Registra vientos constantes de 120 km/h, con ráfagas de hasta 150 km/h, y se mueve hacia el oeste-noroeste a 30 km/h.

⚠️ Esta mañana, #Erin se intensificó a #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales. pic.twitter.com/h953YAQHBd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 15, 2025

Debido a su lejanía y a su trayectoria actual, no hay peligro para el territorio mexicano.