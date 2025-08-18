Resultados ECOEMS 2025: ¿Entraste al bachillerato de la UNAM o IPN? Guía de inscripción y opciones

¡La espera casi termina! Este martes 19 de agosto de 2025 se publicarán los resultados del examen de la ECOEMS, definiendo el futuro académico de miles de jóvenes. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presentamos la guía definitiva para consultar si fuiste asignado a un plantel de la UNAM o el IPN, los pasos cruciales para tu inscripción y las alternativas si no obtuviste un lugar.

¿Cómo y dónde consultar los resultados ECOEMS 2025?

Para evitar contratiempos y saber de inmediato si fuiste seleccionado, es fundamental que tengas toda tu información a la mano. El proceso se realizará exclusivamente en línea. Si eres aspirante, sigue estos pasos para una consulta exitosa:



Ingresa al portal oficial, la única página autorizada para la consulta es https://www.miderechomilugar.gob.mx/ Prepara tus datos, necesitarás tu número de folio y tu Clave Única de Registro de Población (CURP). Ambos datos se encuentran en tu comprobante de registro. Descarga la Gaceta Electrónica, una vez dentro del sistema, podrás acceder y descargar la Gaceta Electrónica de Resultados 2025

¿Qué información encontrarás en la Gaceta de Resultados ECOEMS 2025?

¡Tómalo en cuenta! La gaceta es más que un simple “aceptado” o “no aceptado”. Revisa con calma la siguiente información que aparecerá junto a tu folio:



Plantel Asignado , verás la clave y el nombre completo de la escuela donde obtuviste un lugar (Prepa, CCH, CECyT o CET).

, verás la clave y el nombre completo de la escuela donde obtuviste un lugar (Prepa, CCH, CECyT o CET). Puntaje Obtenido , conocerás el número de aciertos que lograste en el examen de admisión.

, conocerás el número de aciertos que lograste en el examen de admisión. Guía de Inscripción, encontrarás las primeras instrucciones y enlaces para comenzar tu proceso de inscripción.

¿Fuiste aceptado? Guía rápida de inscripción al bachillerato UNAM e IPN

¡Felicidades! Si tu folio aparece con un plantel asignado de la UNAM o el IPN, ¡enhorabuena! Ahora debes actuar rápido para asegurar tu lugar.

Pasos clave para inscribirte en la UNAM o IPN:

Revisa las instrucciones del plantel , cada escuela (CCH, Prepa o CECyT) tiene su propio proceso. La Gaceta Electrónica te dará el enlace o las indicaciones específicas.

, cada escuela (CCH, Prepa o CECyT) tiene su propio proceso. La Gaceta Electrónica te dará el enlace o las indicaciones específicas. Prepara tus documentos , anque puede variar ligeramente, la documentación básica que te solicitarán es:

Acta de nacimiento. Certificado de secundaria (original y copia). CURP actualizado. Comprobante de asignación (el que obtienes de la gaceta). Identificación oficial (si eres mayor de edad) o del tutor.

, anque puede variar ligeramente, la documentación básica que te solicitarán es:

Acude a tu cita de inscripción, en este paso deberás presentarte en el plantel asignado en la fecha y hora indicadas para la entrega de documentos y la formalización de tu ingreso. ¡No faltes a esta cita!

¿Y si no? Alternativas si no quedaste en UNAM o IPN

Si en esta ocasión no fuiste asignado a tus primeras opciones, no te desanimes. El proceso de la ECOEMS contempla varias alternativas para que puedas continuar con tus estudios de bachillerato.

Reasignación ECOEMS (CDO):

Si no obtuviste los aciertos necesarios para UNAM o IPN, el sistema te mostrará opciones en otros planteles con lugares disponibles (conocido como “Con Derecho a otra Opción”). Es crucial que revises estas alternativas, ya que representan una oportunidad para ingresar a una preparatoria pública.