Lista de útiles SEP secundaria 2025-2026: Materiales oficiales para tu regreso a clases

Se acerca el regreso a clases y, con él, la lista de útiles escolares. Para los estudiantes de secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido una lista oficial que busca ser económica y funcional para todas las familias mexicanas. Esta guía te ayudará a conocer los materiales indispensables y, más importante aún, a optimizar tu presupuesto.

¿Qué útiles pide la SEP para secundaria? La lista oficial

La lista de útiles para secundaria es flexible y está diseñada para que los padres no tengan que gastar una fortuna. A diferencia de otros niveles, en secundaria se da prioridad a la reutilización y a la comunicación directa entre docentes y alumnos.

A continuación, la lista oficial de la SEP de materiales escolares para secundaria:



Un cuaderno para cada asignatura (el tipo de cuaderno, sea de cuadro chico, grande o raya, será especificado por cada docente).

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas y goma.

Tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores.

Un juego de geometría.

¿Cómo ahorrar y evitar gastos innecesarios en útiles escolares?

Aunque la SEP promueve una lista básica, es común que los docentes soliciten materiales adicionales según las necesidades de las materias. Es importante esperar el primer día de clases para saber exactamente qué necesitarás para:



Educación física , se pueden solicitar uniformes o materiales específicos.

, se pueden solicitar uniformes o materiales específicos. Artes visuales , materiales de dibujo, pintura o escultura.

, materiales de dibujo, pintura o escultura. Laboratorio, elementos de seguridad o reactivos para prácticas.

¿Preocupado por la economía familiar? Para que el costo de los útiles de secundaria no sea un problema, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te recomendamos:



Revisa y recicla, antes de salir de compras, revisa qué útiles tienes de años anteriores que aún sirvan. Compra en mayoreo, si tienes conocidos con hijos en el mismo grado, comprar en tiendas de mayoreo puede ser una buena opción. Prioriza lo básico, compra primero lo de la lista oficial de la SEP y deja los materiales complementarios para cuando los maestros los soliciten.

La SEP lo recomienda directamente: si los útiles del ciclo escolar anterior están en buen estado, como mochilas, estuches, cuadernos con hojas limpias, y otros materiales básicos, reutilízalos.