¿Cómo elegir los temas de debate de candidatos en Coahuila para elecciones 2023?

Para las elecciones 2023, próximas a realizarse en Edomex y Coahuila, donde se elegirán gubernaturas se realizarán debates entre los candidatos, ante esto, los ciudadanos coahuilenses podrán elegir los temas de debate.

Cabe recordar que el periodo de campaña para las elecciones 2023 en Coahuila comenzará el próximo domingo 2 de abril y finalizará el miércoles 31 de mayo. De igual modo que en Edomex, el periodo de veda electoral iniciará el primer minuto del 1 de junio y concluirá hasta el cierre de las casillas del domingo 4 de junio.

¿Que te gustaría que las candidaturas a la Gubernatura de #Coahuila discutan en el Debate?



¡Participa! 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️

Tienes que ingresar al formulario https://t.co/XzE7u3xq1N y seleccionar tres opciones o escribir el tema y/o pregunta que te gustaría que aborden en el Debate, y ¡listo! pic.twitter.com/Tmi2il6ynI — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) March 26, 2023

¿Cuándo serán los debates para las elecciones 2023 en Coahuila?

Los debates comienzan una vez arrancado el periodo de campaña electoral en Coahuila para las elecciones 2023; estos se prevén que ocurran el domingo 16 de abril en Torreón y el segundo el lunes 1 de mayo en Saltillo.

Hay 13 temas para debate que puede elegir la ciudadanía. Las categorías se votan en la página oficial, donde se podrán elegir al menos tres categorías:



Agua.

Educación.

Salud.

Política y gobierno.

Desarrollo social.

Desarrollo sustentable.

Seguridad y Justicia.

Servicios públicos.

Transparencia y rendición de cuentas.

Cultura y recreación.

Ciencia y tecnología.

Juventud y deporte.

Grupos vulnerables.

Otro.

Se deberá elegir el municipio en el que se vive para poder hacer el registro de los temas para debate en Coahuila sobre los que discutirán los aspirantes a la gubernatura. Asimismo, en un apartado se pide escribir algunas de las preguntas que gustarían hacerle a los candidatos.

La elección de temas para debate en Edomex tiene una fecha límite igual que para Coahuila, siendo esta el 31 de marzo para poder participar. El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) pide a la población interesarse por los tópicos a discutir.

¿Quiénes son los candidatos a la gubernatura de Coahuila en elecciones 2023?

Para las elecciones 2023 de Coahuila, se perfilan cuatro candidatos que buscan sustituir al actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís:

