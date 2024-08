¿Es obligatorio votar en Estados Unidos y qué pasa si no lo haces?

Estados Unidos está a punto de celebrar elecciones este 2024. El próximo 5 de noviembre es cuando los ciudadanos deberán acudir a las urnas a emitir su sufragio, pero ¿tienen la obligación de hacerlo? ¿Existe una multa si no van a votar?

En otros países, como Bélgica, Australia o Argentina, existe una obligación para los ciudadanos de acudir a votar. Al menos 27 países en el mundo tienen la obligación del voto para sus habitantes, de acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral.

¿Es obligatorio votar en las elecciones de Estados Unidos 2024?

No, votar en las elecciones de Estados Unidos 2024 no es obligatorio. Aunque la Constitución de los Estados Unidos garantiza a sus ciudadanos el derecho al voto, no existe una obligación de ejercerlo.

De esta forma, la emisión del sufragio es voluntaria y cada una de las personas puede decidir de forma libre si acude a las urnas o no.

¿Qué pasa si no votas en Estados Unidos?

Ya que Estados Unidos no hay alguna clase de sanción, multa ni castigo por no votar, el no ejercer ese derecho tiene implicaciones de otro tipo.

Puesto que los ciudadanos, al no votar, renuncian a influir en la elección de líderes y en la toma de decisiones que pueden afectarlos, tales como la elección de representantes en el Congreso.

Cabe recordar que una baja participación electoral puede afectar la legitimidad percibida de los resultados electorales y la representatividad de los funcionarios electos.

¿Cómo se elige al presidente de Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos es elegido a través de un sistema conocido como el Colegio Electoral, que es un sistema de voto indirecto.

En unas elecciones de voto directo, las personas eligen directamente a su candidato presidencial que más les agrade. Sin embargo, en un sistema de voto indirecto, los ciudadanos eligen a un grupo de electores que se comprometen a votar por un candidato en el Colegio Electoral.

En la Unión Americana, cada estado tiene un número determinado de electores, el cual es igual al número de senadores y representantes en el Congreso. Para obtener la presidencia, un candidato debe obtener una mayoría de los 538 votos electorales, es decir, al menos 270 votos.