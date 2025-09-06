Programa de Seguro de Desempleo CDMX 20205: Fecha exacta de registro en septiembre

¿Te quedaste sin trabajo? Este mes podrás solicitar el apoyo económico que se ofrece a través del seguro de desempleo en la Ciudad de México (CDMX) 2025 y esta es la fecha de registro en septiembre.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, el seguro de desempleo es un sistema de protección social dirigido a personas desempleadas.

Fecha de registro para el seguro de desempleo CDMX 2025

Este trámite se podrá hacer cuando algún ciudadano, por causas ajenas a su voluntad, es separada de su empleo formal de manera temporal o definitiva.

La fecha exacta de registro será el próximo 9 de septiembre de 2025, a partir de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas de ese día.

¿Cuánto dinero dan del dinero de desempleo CDMX 2025?

El dinero que se entregará como parte del seguro de desempleo en la Ciudad de México es de $3 mil 439.46 pesos hasta por un periodo máximo de tres meses.

Requisitos para el seguro de desempleo CDMX 2025

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, la persona interesada tendrá que demostrar la pérdida de su empleo a través de diversos documentos como:



Constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Expediente electrónico único del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Una constancia laboral que expida el patrón o escrito inicial de demanda laboral promovida por autoridad competente

-Contar con una cuenta Llave CDMX-Expediente personal e intransferible en la página llave.cdmx.gob.mx

-Realizar el registro de solicitud a través de la plataforma tramites.cdmx.gob.mx/desempleo

-Subir la documentación original, legible y completa en formato PDF, JPG o PNG

-Tener entre 18 y 64 años con 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud

-Ser residente en la CDMX

-Haber laborado en un empleo formal en la Ciudad de México durante al menos seis meses entre el 2023 y 2024

-Haber perdido el empleo a partir del 1° de enero de 2023 por causas ajenas a tu voluntad

-El trámite es gratuito