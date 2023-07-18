¿Cuándo son las próximas elecciones para elegir al nuevo gobernador de Puebla?

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos,Tabasco, Veracruz y Puebla son algunos de los estados que tendrán una intensa campaña electoral en los próximos meses, pues se eligen gobernadores, diputaciones y presidencias municipales, pero, en el caso del estado poblano se espera un padrón electoral que supere los 4 millones.

Actualmente, el gobernador de Puebla es Sergio Salomón, licenciado en Derecho y quien tomó el cargo tras la muerte de Miguel Barbosa; su amplio recorrido político lo llevó a representar y ser la voz de los ciudadanos ante toda la República Mexicana.

¿Cuándo son las próximas elecciones en Puebla?

¡Atención poblanos! La política no se detiene y el próximo año se esperan las elecciones más grandes en México, en la ciudad poblana será el domingo 2 de junio de 2024 cuando millones de ciudadanos se congreguen en las urnas para elegir el nuevo gobernador de Puebla, las 217 presidencias municipales, 41 diputaciones locales y 16 legisladores federales.

Las fechas clave que se tienen contempladas para las elecciones 2024 en Puebla son:



Inicio del proceso electoral: Enero 2024.

Obtención de apoyo de la ciudadanía a candidaturas independientes para gubernatura y diputaciones: Enero a febrero de 2024.

Precampaña para gubernatura y diputaciones: Enero a febrero de 2024.

Resolución para el registro de candidaturas: Abril 2024.

Campaña para gubernatura y diputaciones: Abril a mayo 2024.

Jornada electoral: Domingo 2 de junio 2024.

Conoce la distritación local en #Puebla para el proceso electoral 2023-2024.



📍#Distrito11



Se localiza en la Ciudad de Puebla y está integrado por 48 secciones 🗺️



Aprende más de la #CartografiaElectoral en https://t.co/1bKNyc94NR pic.twitter.com/RsAM9S6AXN — IEE Puebla (@Puebla_IEE) July 17, 2023

¿Cuándo entra en funciones el nuevo gobernador de Puebla?

Las elecciones de Coahuila y Edomex fueron el parteaguas para darle entrada a las elecciones 2024, que elegirán a los gobernadores de otras diversas entidades y al nuevo presidente de México, por esto es importante conocer cuándo entraría en funciones el reemplazo de Sergio Salomón Céspedes.

Se tiene previsto que el 14 de diciembre del 2024 el nuevo gobernador de Puebla inicie funciones, mismas que tendrán una duración de seis años, es decir, que en 20230 dejará el poder sin la oportunidad de reelegirse, tal como lo establece la Constitución Política.

¿Quiénes han sido los últimos 10 gobernadores de Puebla?

En los últimos años, el gobierno de Puebla se convirtió en uno de los estados que más veces cambió de gobernador, pues en cinco años pasaron ocho políticos que representaron a la entidad; la muerte de Miguel Barbosa por un infarto cerebral se convirtió en la última tragedia del estado. Estos son los últimos 10 gobernadores de Puebla:

