Salió por un trabajo… y desapareció tras subir a patrulla de la Fuerza Pakal en Chiapas

Elías Alonso Urbina desapareció en Chiapas. El hombre salió de su casa con la esperanza de conseguir una oportunidad de trabajo dentro de una corporación policial Pakal, pero después de reunirse con un supuesto amigo, no volvió a aparecer.

Han pasado casi 20 días desde la última vez que su familia supo de él. Hoy, el caso ya tiene a varios policías bajo investigación y al menos dos detenidos, mientras sus familiares exigen que las autoridades intensifiquen la búsqueda.

¿Qué pasó con Elías Urbina en Chiapas?

De acuerdo con su familia, todo comenzó el 19 de febrero, cuando Elías acordó reunirse con un conocido en Tuxtla Gutiérrez.

El encuentro ocurrió sobre la carretera que conecta con Villaflores, a la altura del libramiento sur, cerca del Colegio La Paz. Según relataron sus familiares, el hombre acudió porque le habían prometido una posible oportunidad para integrarse a la policía estatal.

La persona con la que se reunió fue identificada como César “N”, quien presuntamente forma parte de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, una corporación de seguridad del estado.

Testimonios indican que la reunión ocurrió a bordo de una patrulla de esta corporación. Después de ese encuentro, ambos se habrían dirigido rumbo al municipio de Villaflores. Desde ese momento, el paradero de Elías es desconocido.

Su esposa relató que esa fue la última comunicación que tuvo con él.

¿Qué se sabe de la investigación por la desaparición de Elías Urbina?

El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que confirmó avances en las indagatorias. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que César “N” fue detenido, al ser señalado como uno de los posibles implicados en la desaparición.

Además, las autoridades confirmaron la captura de otra persona más presuntamente vinculada con el caso. De acuerdo con la Fiscalía, también existen tres órdenes de aprehensión adicionales contra otros posibles responsables, quienes aún son buscados por las autoridades.

Aunque el caso sigue bajo investigación, el fiscal señaló que las detenciones representan avances importantes para esclarecer lo ocurrido con Elías Urbina.

Familia exige que encuentren con vida a Elías Urbina

Mientras la investigación avanza, la familia de Elías vive días de angustia. Sus seres queridos han realizado manifestaciones y protestas para exigir a las autoridades que aceleren su localización.

La familia teme que el hombre haya sido víctima de algún delito más grave o incluso que pudiera haber sido entregado a un grupo criminal, debido a señalamientos previos contra algunos integrantes de la corporación involucrada. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado ninguna de estas versiones.

Salió a ver a un amigo por una oferta de trabajo… y desapareció.



Desde el 19 de febrero no se sabe nada de Elías, quien se reunió con un integrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en Tuxtla Gutiérrez.



La Fiscalía de Chiapas confirmó dos elementos detenidos y varias… pic.twitter.com/LAWQBQEAw4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas no ha emitido un posicionamiento público sobre el caso, argumentando que deben respetar la secrecía de la investigación.

Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de encontrar a Elías con vida y pide que se utilicen todos los recursos disponibles para dar con su paradero, incluidos drones y sistemas de videovigilancia.

"Que hagan una búsqueda inmediata bien, así como presume tanto en redes sociales que tienen la mejor tecnología, que tienen drones y que la cámara de escudo Pakal y no sé que tanto, por qué no usan esos medios para encontrar a mi esposo...", sentenció Valeria Velázquez, esposa de Elías.

