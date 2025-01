Elisa desapareció en terminal de autobuses afuera de Metro Balbuena; iba a ir a Guadalajara

Elisa Berenice Quintero González, de 21 años de edad, salió de su casa en la alcaldía Tláhuac para dirigirse supuestamente a Guadalajara. El 23 de enero pasado viajó hasta una terminal de autobuses cerca del Metro Balbuena de la Línea 1, pero desde ese día está desaparecida y su familia teme que se encuentre en peligro , ya que la joven era víctima de violencia física por parte de su exnovio, con quien estuvo cerca de nueve meses.

Grisel, mamá de Elisa Berenice, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que su hija vivía sola en Santa Catarina Yecahuitzotl, desde hace un año aproximadamente, pero dejó de tener comunicación con ella desde el martes porque a la joven se le perdió su teléfono celular.

Mamá dolo halló las maletas de su hija tras ser vista por la terminal de autobuses

El 23 de enero, cerca de las 18:30 horas, una amiga de la joven recibió una llamada de un número desconocido donde Elisa, llorando, le dijo que estaba en la terminal de autobuses y que fuera por ella. Luego la amiga contactó a Grisel para decirle de la situación y la señora le pidió la ubicación de donde estaba su hija , así como el número del cual le avisaron.

“El fin semana la pasó con su amiga de hace mucho tiempo y le dijo que se iba a ir para Guadalajara porque allá tenía una supuesta amiga, a quien yo no conozco, y fue lo último que supimos de ella. Ya fue cuando su amiga, quien se llama Paulina, que vive cerca de mi casa, me tuvo que llamar ante lo que estaba sucediendo. (Me dijo) que estaba preocupada porque le había hablado Elisa (de un número que no conocía), y estaba llorando, le dijo que fuera por ella a la terminal de Balbuena”, contó Grisel.

La mamá recordó que Paulina le preguntó a Elisa si estaba bien, pero la joven le dijo que no. Ante ello, la señora se dirigió a la terminal de autobuses. La madre marcó a aquel número desconocido, el cual era de un hombre que vendía tacos. Cuando platicó con él, este le comentó que una joven le pidió dejarla llamar, pero que la notó nerviosa y llorando; era Elisa, quien estaba con un gatito que tiene como mascota.

Cuando la mujer llegó al puesto su hija ya no estaba y cuando le preguntó al taquero si había visto a la joven, este le comentó que “como se le juntó la gente” ya no supo para dónde se había movido, sin embargo, Elisa dejó su maleta, dos bolsas, el alimento y agua para de su gato, cerca del punto en la colonia Moctezuma Primera Sección, alcaldía Venustiano Carranza.

Expareja de Elisa Berenice fue denunciado por agredirla

Elisa Berenice Quintero González estaba por regresar a la universidad para estudiar Sociología en la Universidad Autónoma de México (UAM), pero en diciembre se salió de trabajar de la farmacia en la que era encargada, pues, contó la mamá, “el exnovio le iba a hacer escándalos y la molestaba en el trabajo”.

“No sé de ella, de hecho sí me alarma porque ella anteriormente ya había sido golpeada por el exnovio, quien amenazó con matarla, entonces esa es mi preocupación, que el novio tenga que ver con la desaparición de mi hija”, contó.

Grisel informó que denunciaron el 3 de diciembre de 2024 al exnovio, pero en el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Tláhuac TLH-2 el delito fue clasificado como violencia intrafamiliar , aun cuando ambos no vivían juntos.

“Tenían como nueve meses de novios, pero él es muy violento. Entonces mi hija me dijo ‘mamá, ya lo voy a dejar (...) la golpeó, había violencia física, de hecho esa persona anda armada, la amenazó con que la iba a matar’”.

Exnovio visitó casa de mamá de Elisa para preguntar por ella

Luego de la desaparición de Elisa, la mamá de la joven reportó lo ocurrido ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual emitió la ficha de búsqueda.

Algo que le llamó la atención fue que una vez que la familia de la joven comenzó a publicar que estaba desaparecida, el exnovio acudió hoy a la casa de la Grisel para preguntar si sabían algo de Elisa “porque ya se había enterado”, pero como la señora no estaba, otros familiares lo atendieron, pero no le comentaron información al joven.

"Él se enteró y fue a mi casa, pero él es más como por temor. Él no sé si sepa que tiene una denuncia, entonces como que sí está preocupado porque sabe cómo ha tratado a mi hija”, dijo la mamá de Elisa.

Elisa Berenice Quintero González es de complexión delgada, tez blanca, cara ovalada, nariz recta, labios delgados, mentón redondo, frente media, boca mediana, cejas depiladas, ojos grandes café claro, cabello castaño oscuro lacio lacio a media espalda y mide 1.49 metros.