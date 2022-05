Elon Musk permitirá que Donald Trump regrese a Twitter

Elon Musk, presidente de Tesla, dijo este martes que revertirá el veto en Twitter contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su presentación en la conferencia del Financial Times sobre el futuro del automóvil, Elon Musk anunció su decisión de permitir que Donald Trump regrese a Twitter y afirmó que su veto en la red social fue “moralmente incorrecto y totalmente estúpido”.

Elon Musk añadió que las prohibiciones permanentes en la red social deberían ser escasas y reservadas para ciertas cuentas que son bots, estafas y spam. Agregó que el veto de Twitter fue un error porque “alienó a gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”.

Elon Musk aclaró que no es algo que vaya a ocurrir próximamente porque “todavía no soy dueño de Twitter. Así que esto no es como algo que definitivamente sucederá, porque ¿y si resulta que no soy dueño de Twitter?”, explicó el empresario durante su conferencia.

Reuters

¿Por qué Twitter vetó a Donald Trump?

El 8 de enero de 2021, tras el asalto al Capitolio, Twitter anunció que suspendería definitivamente la cuenta del ex presidente estadounidense, Donald Trump, al acusarlo de violar las políticas de integridad cívica con tres posteos.

Twitter añadió que los tres mensajes compartidos por Donald Trump incitaban a sus seguidores a la violencia debido al triunfo del actual presidente, Joe Biden, quien le ganó en las urnas al candidato republicano.

Por lo que Twitter aclaró que los tuits de Donald Trump representaban un” riesgo de incitación a la violencia” teniendo como contexto el asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump.

Desde entonces, la cuenta del ex mandatario que contaba con 88 millones de seguidores fue cancelada, no obstante, ese veto se podría levantar gracias al nuevo dueño de la red social.

No obstante, días antes, Donald Trump aseguró a un medio local que no volvería a Twitter incluso aunque Elon Musk comprara la plataforma y restableciera su cuenta.