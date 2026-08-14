“Te amamos para toda la eternidad": Localizan sin vida a trilliza que faltaba por encontrar bajo los escombros en Colombia

Isabella, una de las trillizas que faltaba por ser encontrada bajo los escombros de un edificio que colapsó e durante el sismo en Colombia ya fue localizada, lamentablemente sin vida mientras le sobrevive otra de las hermanas, siendo la única con vida y quien se encuentra gravemente herida.

La familia Saavedra perdió a cinco seres queridos tras el colapso del edificio donde se encontraban: sus dos padres, a su tío y a dos de las trillizas que se encontraban bajo los escombros.

Ana María, la única sobreviviente de las trilizas logró salir con vida, pero con una fractura de pelvis y heridas que ahora requieren un largo proceso de recuperación.

"Con el corazón completamente roto, queremos informar que Isabella, la trilliza que aún faltaba por encontrar, fue hallada sin vida. Hasta el último momento mantuvimos la esperanza de encontrarla con vida. Hoy esa esperanza se convierte en un dolor imposible de explicar.

Ahora todas nuestras fuerzas están puestas en Ana María, sobrevivió a esta tragedia y hoy enfrenta la pérdida de sus padres, sus dos hermanas y su tío. No vamos a dejarte sola", así lo informó la emprendedora Diana March Espinosa, en sus redes sociales.

¿Cómo fue que quedó atrapada la familia de las trillizas en Colombia?

Al momento en que el sismo en Colombia ocurrió, los integrantes de la familia intentaron evacuar el lugar; no obstante, las escaleras colapsaron y el edificio se vino abajo mientras trataban de escapar.

Daniel Saavedra, pariente de los afectados, relató que se comunicaron con las jóvenes la jornada previa al sismo. Asimismo, confirmó que una de las trillizas sobrevivió al derrumbe, otra falleció y los equipos de rescate mantienen las labores para localizar a Isabela.