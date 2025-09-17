¿Quiénes son los fallecidos tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa y qué hacían ahí?

Una explosión de gas en Iztapalapa dejó un saldo trágico de al menos 20 víctimas fatales, incluyendo a una abuela heroica y un querido maestro. Este devastador incidente ocurrió alrededor de las 2:25 de la tarde del pasado de 10 de septiembre pasado, conmocionando a la comunidad.

El rostro de las víctimas de la explosión en Iztapalapa

Misael Cano Rodríguez, trabajador de limpia en Iztapalapa

Misael Cano Rodríguez, de 39 años, trabajaba en el área de limpia y obras de la alcaldía Iztapalapa. En el momento de la explosión, viajaba con su hija de 17 años y su nieto, quienes también resultaron gravemente heridos.

Según los reportes, se dirigían a Los Reyes La Paz para recoger un conjunto de ropa que sería un regalo. Su familia y compañeros de trabajo lo recuerdan como un hombre dedicado y solidario.

Eduardo Noé García Morales, el profesor de Matemáticas, que iba para su segundo turno de clases

El profesor de matemáticas Eduardo Noé García Morales se dirigía de la preparatoria en La Paz, donde daba clases, a su segundo turno en una secundaria de Iztapalapa.

Alrededor de las 2:25 de la tarde, fue alcanzado por las llamas de la explosión en el puente de La Concordia. Sus estudiantes y exalumnos le rindieron homenaje en las redes sociales, recordándolo como un maestro excepcional y querido.

Ana Daniela Barragán Ramírez

Ana Daniela Barragán Ramírez, una estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, fue identificada como una de las víctimas fatales. Fue trasladada a un hospital con graves quemaduras, pero lamentablemente no sobrevivió. Su identidad fue confirmada por medio de una prueba de ADN. Su celular y credencial, encontrados por un elemento de Protección Civil en el lugar del accidente, fueron clave para que sus padres la encontraran.

Juan Carlos Sánchez Bonilla iba a la Central de Abastos

Juan Carlos Sánchez Bonilla, un comerciante de 41 años, regresaba de la Central de Abastos con su hijo cuando la explosión los alcanzó. Recibió quemaduras en más del 90% de su cuerpo y fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente.

Alicia Matías Teodoro, la abuelita que dio su vida para proteger a su nieta

Alicia Matías Teodoro, de 49 años, era una abuelita que, en un acto heroico, protegió a su nieta de dos años de las llamas con su propio cuerpo. La explosión la afectó mientras se encontraba en la base de camiones donde trabajaba.

Fue llamada “abuela heroína” por su familia y por la comunidad. La pequeña logró sobrevivir, pero su abuela falleció después de permanecer varios días hospitalizada.

Lista de fallecidos víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

Armando Chávez de 45 años Ana Daniela Juan Carlos de 41 años Misael Rodríguez de 39 años Irving Uriel de 20 años Carlos Iván de 29 años Oscar Rubén de 57 años Eduardo Noe (sin especificar) José Gabriel de 17 años Juan Antonio de 51 años Jorge Flores de 50 años Alicia Matías Juan Carlos Blas de 15 años Gilberto Aron de 47 años Jesús Joel de 40 años Edgar Álvarez de 51 años Omar Alejandro Oswaldo Gutiérrez de 30 años Fernando Soto Eduardo Romero de 30 años