¿Quiénes son los fallecidos tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa y qué hacían ahí?

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa dejó víctimas fatales, entre ellos un trabajador de limpia y una abuela que sacrificó su vida para salvar a su nieta.

La tragedia de Iztapalapa: 20 víctimas, un legado de heroísmo y dolor comunitario.
Tragedia en Iztapalapa: víctimas de la explosión de gas y su legado humano|FIA
Escrito por: Ollinka Méndez
Una explosión de gas en Iztapalapa dejó un saldo trágico de al menos 20 víctimas fatales, incluyendo a una abuela heroica y un querido maestro. Este devastador incidente ocurrió alrededor de las 2:25 de la tarde del pasado de 10 de septiembre pasado, conmocionando a la comunidad.

El rostro de las víctimas de la explosión en Iztapalapa

Misael Cano Rodríguez, trabajador de limpia en Iztapalapa

Misael Cano Rodríguez, de 39 años, trabajaba en el área de limpia y obras de la alcaldía Iztapalapa. En el momento de la explosión, viajaba con su hija de 17 años y su nieto, quienes también resultaron gravemente heridos.

Según los reportes, se dirigían a Los Reyes La Paz para recoger un conjunto de ropa que sería un regalo. Su familia y compañeros de trabajo lo recuerdan como un hombre dedicado y solidario.

Eduardo Noé García Morales, el profesor de Matemáticas, que iba para su segundo turno de clases

El profesor de matemáticas Eduardo Noé García Morales se dirigía de la preparatoria en La Paz, donde daba clases, a su segundo turno en una secundaria de Iztapalapa.

Alrededor de las 2:25 de la tarde, fue alcanzado por las llamas de la explosión en el puente de La Concordia. Sus estudiantes y exalumnos le rindieron homenaje en las redes sociales, recordándolo como un maestro excepcional y querido.

Ana Daniela Barragán Ramírez

Ana Daniela Barragán Ramírez, una estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, fue identificada como una de las víctimas fatales. Fue trasladada a un hospital con graves quemaduras, pero lamentablemente no sobrevivió. Su identidad fue confirmada por medio de una prueba de ADN. Su celular y credencial, encontrados por un elemento de Protección Civil en el lugar del accidente, fueron clave para que sus padres la encontraran.

Juan Carlos Sánchez Bonilla iba a la Central de Abastos

Juan Carlos Sánchez Bonilla, un comerciante de 41 años, regresaba de la Central de Abastos con su hijo cuando la explosión los alcanzó. Recibió quemaduras en más del 90% de su cuerpo y fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente.

Alicia Matías Teodoro, la abuelita que dio su vida para proteger a su nieta

Alicia Matías Teodoro, de 49 años, era una abuelita que, en un acto heroico, protegió a su nieta de dos años de las llamas con su propio cuerpo. La explosión la afectó mientras se encontraba en la base de camiones donde trabajaba.

Fue llamada “abuela heroína” por su familia y por la comunidad. La pequeña logró sobrevivir, pero su abuela falleció después de permanecer varios días hospitalizada.

Lista de fallecidos víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

  1. Armando Chávez de 45 años
  2. Ana Daniela de 19 años
  3. Juan Carlos de 41 años
  4. Misael Rodríguez de 39 años
  5. Irving Uriel de 20 años
  6. Carlos Iván de 29 años
  7. Oscar Rubén de 57 años
  8. Eduardo Noe (sin especificar)
  9. José Gabriel de 17 años
  10. Juan Antonio de 51 años
  11. Jorge Flores de 50 años
  12. Alicia Matías de 49 años
  13. Juan Carlos Blas de 15 años
  14. Gilberto Aron de 47 años
  15. Jesús Joel de 40 años
  16. Edgar Álvarez de 51 años
  17. Omar Alejandro de 28 años
  18. Oswaldo Gutiérrez de 30 años
  19. Fernando Soto de 34 años
  20. Eduardo Romero de 30 años

