“John” se ha ido, pero la emergencia sigue en Acapulco

¿A dónde vas cuando un huracán te arrebata tu hogar? Es la interrogante que decenas de familias se han planteado desde “John” arrasó con todo a su paso en Acapulco, en el estado de Guerrero.

“Se oyó un trueno, se oyó como un trueno así algo, fue el impacto como las láminas del muro, pues.”, cuenta Alberto Peralta, uno de los tantos afectados.

Habitantes de Acapulco temen que la situación empeore si continúan las lluvias

Una de las afectadas de la zona alta de Acapulco, contó a Otoniel Martínez, conductor de Fuerza Informativa Azteca (FIA), que construcciones que realizaron hace apenas unos años, fueron destrozadas por “John”.

“Cuando fue el terremoto de hace unos cuantos años, nos cooperamos para poner cemento ahí. Ahorita con toda esta lluvia, lo botó ese cemento, abrió una grieta y es que pasó esto del colapso de tierra.

Ese es el riesgo en el Puerto de Acapulco, que el cerro continúe desmoronándose por la lluvia, provocando que las personas que habitan en la zona alta deban buscar otro lugar para ponerse a salvo.

Escuelas se convierten en albergues para los damnificados de Acapulco

Una escuela local se convirtió en un refugio para todos los 180 damnificados por el huracán “John”. Sus casas, señalan, están llenas de agua. En este lugar también hay una lista de personas desaparecidas.

“No me importa a donde tenga que ir. No me importa a donde tenga que ir por mis hijos, pero yo lo hago.”, cuenta la señora Evodia Lorenzo, una de las refugiadas.

Continúa la búsqueda de desaparecidos tras el paso de “John”

“John” se ha ido, pero la emergencia aún no termina. Por ejemplo, el agua alcanzó a Rubi Velasco Juárez, tiene 15 años y Jesús Daniel Velazco Juárez, 18 años en viaducto en Diamante, dos jóvenes que continúan desaparecidos.

“Por favor, yo me voy con ellos, con quien tenga que ir a buscarlos, yo voy.”, dice Karen Juárez, mamá de Jesús.

Al momento, las autoridades de Guerrero han confirmado 9 personas fallecidas, mientras que en Oaxaca el conteo registra tres más; sin embargo, datos extraoficiales apuntan que la cifra podría ser de 16 víctimas mortales en ambos estados del Pacífico mexicano.