Juez ordena liberar a Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

Un juez ordenó liberar a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados; sin embargo, seguirá en prisión preventiva justificada por la acusación que enfrenta en relación con el caso Odebrecht.

Un tribunal ordenó que al ex funcionario se le colocara un brazalete como medida cautelar, en el proceso que enfrenta por la supuesta compra a sobreprecio de la ‘planta chatarra’ de Agronitrogenados ubicada en el Complejo Pajaritos de Veracruz.

El fallo de la titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México (CDMX) no impacta en la vinculación a proceso dictada a Lozoya Austin por la supuesta compraventa irregular de la planta de fertilizantes chatarra, pero sí en la medida cautelar que hubiera permitido al ex directivo abandonar en Reclusorio Norte de no seguirse otra investigación en su contra.

Un juez federal ordenó liberar al ex director de @Pemex, Emilio Lozoya, solo por lo que concierne al caso #Agronitrogenados; sin embargo, deberá permanecerá en prisión preventiva justificada por la acusación que enfrenta por el caso #Odebrecht. @FGRMexico impugnará la decisión. pic.twitter.com/JFO8H2ZWAv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 22, 2022

Según fuentes ministeriales, en las próximas horas la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnarán el fallo que benefició a Emilio Lozoya para evitar que enfrente sus procesos en libertad bajo caución y salga de prisión en las próximas semanas.

Actualmente Lozoya permanece en el Reclusorio Norte, en la CDMX, y enfrenta dos juicios, uno por la compra de Agronitrogenados a sobreprecio, así como una acusación por presuntos sobornos por el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht .

Por estas investigaciones la FGR acusa al ex director de Pemex por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por su actuar mientras fue funcionario de la pasada administración y por los que se pidió sentenciarlo a 39 años de prisión y la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.

Emilio Lozoya habría causado pérdidas para Pemex

El ex director de Pemex presuntamente participó en la compra a sobreprecio de una planta chatarravde Agronitrogenados, cuyo costo ascendió a 3.5 millones de dólares y representó pérdidas para la empresa productiva del Estado.

La propiedad que Emilio Lozoya tiene en Lomas de Bezares, Ciudad de México, habría sido adquirida con los supuestos sobornos que recibió el acusado para la compra de la planta. Las autoridades buscan que el inmueble, cuyo valor es de 3.4 millones de dólares, sea sujeto a extinción de dominio.

Emilio Lozoya fue detenido el 20 de febrero de 2020 en Mallorca, España; lo extraditaron a México el 17 de julio del mismo año, donde llegó a un acuerdo con las autoridades de la FGR para entregar información sobre más implicados en el caso Odebrecht, con el fin de llevar su proceso en libertad.

Sin embargo, el 3 de noviembre de 2021 su situación jurídica cambió y Emilio Lozoya perdió el beneficio de la prisión domiciliaria, un juez de control le dictó vinculación a proceso por el caso Odebrecht, ante el posible riesgo de fuga; después también inició el proceso por el caso Agronitrogenados.