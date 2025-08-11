La situación en Gaza se agrava: los palestinos no solo viven una hambruna y ataques, ahora los periodistas palestinos, encargados de relatar la realidad de la guerra entre Israel y Hamás, también se volvieron blanco de los ataques del ejército israelí.

De acuerdo con agencias internacionales, ya suman seis periodistas que murieron en ataques de las fuerzas israelíes.

At Al-Shifa Hospital in Gaza City, the families of journalists Anas Al-Sharif and Muhammad Qurayqa bid them a final farewell after their assassination by the Israeli occupation. pic.twitter.com/N18Otbtity — Suppressed News. (@SuppressedNws) August 11, 2025

El caso reportado el 10 de agosto fue el de Anas al Sharif, quien es un destacado periodista de la cadena panárabe Al Yazira, que se encontraba en una tienda asignada a la prensa en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que el periodista era el jefe de una célula terrorista de Hamás y era el encargado de dirigir ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas.

Aseguraron que se infiltró en la agencia de noticias por parte de Hamás, pues su nombre provenía en registros de entrenamiento terrorista y nóminas salariales.

🎯ALCANZADO: El terrorista de Hamás, Anas Al-Sharif, quien se hacía pasar por un periodista de Al Jazeera



Al-Sharif era el jefe de una célula terrorista de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI.

La inteligencia y documentos… — FDI (@FDIonline) August 10, 2025

Ataque flagrante y premeditado contra la libertad de prensa: Al Jazira

El canal de noticias condenó el ataque donde murieron varios miembros de su equipo que realizan la cobertura en Gaza, que fueron: Anas Al Sharif y Mohammed Qraiqea, junto con los fotógrafos Ibrahim Al Thaher y Mohamed Nofal.

La cadena calificó este ataque como premeditado y flagrante en contra de la libertad de expresión y aseguró que su periodista era de las últimas voces que de forma valiente relatan la realidad que está viviendo el pueblo palestino.

Remarcó que la orden por parte del ejército de Israel de asesinar al comunicador es un intento desesperado por acallar a las voces que denuncian la toma y ocupación de Gaza, además responsabilizó al gobierno Israelí de arrancar y asesinar de forma deliberada a periodistas.

Al Jazeera condemns the assassination of its journalists by Israeli occupation forces



Al Jazeera Media Network condemns in the strongest terms the targeted assassination of its correspondents Anas Al Sharif and Mohammed Qraiqea, along with photographers Ibrahim Al Thaher, and… pic.twitter.com/0otP6IYIgC — Al Jazeera PR (@AlJazeera) August 10, 2025

Periodista palestino publica sus últimas palabras tras ataque de Israel

A través de su cuenta de X, Anas al Sharif instó a sus compañeros a no permitir que se silencien las voces ni que se cierren las puertas, además envió un mensaje a sus hijos y a su madre,

“Insto a que no permitan que las cadenas los silencien ni que las fronteras los detengan. Sean puentes hacia la liberación de la tierra y su gente, hasta que el sol de la dignidad y la libertad salga sobre nuestra patria robada”, escribió.

ONU alerta peligro de libertad de expresión en Gaza

Desde el 7 de octubre de 2023 y hasta mayo de 2025, Naciones Unidas alertó los ataques contra la prensa, al documentar al menos el asesinato de 211 periodistas en Gaza, incluidas 28 mujeres. De la cifra total, 47 murieron haciendo su labor y otros 49 más eran periodistas palestinos que fueron detenidos por el ejército de Israel.