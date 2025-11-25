Empeora estado de salud del niño sobreviviente al choque con patrulla de la GN en Zamora, Michoacán

El estado de salud del menor que sobrevivió al fatal accidente ocurrido el domingo 23 de noviembre en Zamora, Michoacán, se reporta nuevamente como crítico.

Así lo confirmó el alcalde Carlos Soto, quien detalló que el pequeño, identificado en redes sociales como Gibrán Hernández, presentó complicaciones cuando se preparaba su traslado aéreo al Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”.

Cabe recordar que el menor viajaba en una de las unidades afectadas cuando la patrulla de la Guardia Nacional impactó contra una camioneta, provocando que los pasajeros salieran proyectados del vehículo

#Noticias #viraltiktok #accidente #Michoacán #GN ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Así fue el momento exacto del accidente que involucró a una patrulla de la GN Ocurrió un fuerte accidente múltiple en Zamora, Michoacán, a la altura del puente Palo Alto sobre la avenida Madero Norte. El choque involucró varios vehículos, entre ellos una patrulla de la Guardia Nacional , una camioneta de la Guardia Civil, una unidad particular, una bicicleta y una motocicleta. Reportes preliminares indican que hay 3 personas sin vida. Elementos de emergencia y la Fiscalía Regional de Zamora arribaron a la zona para esclarecer el accidente y atender a los heridos. #AztecaNoticias

Menor involucrado en el accidente de Zamora permanece en estado grave

De acuerdo con el edil, los médicos habían solicitado transferirlo al hospital de alta especialidad debido a la gravedad de sus lesiones; sin embargo, al iniciar el proceso, su organismo no reaccionó adecuadamente y volvió a entrar en una condición crítica.

Pese a ello , Gibrán fue estabilizado, pero se determinó que no es seguro realizar un traslado que ponga en riesgo la salud del menor.

El alcalde aseguró que el municipio continúa brindando acompañamiento a la abuelita del niño, quien funge como su tutora legal, y que el helicóptero permanecerá disponible para cuando los especialistas autoricen el movimiento.

Publicación del alcalde de Zamora, Michoacán.|Captura de pantalla

¿Qué pasó en Zamora, Michoacán?

El choque múltiple se registró sobre la avenida Madero Norte, cerca del puente peatonal Palo Alto. De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla se estampó contra una camioneta Jeep Cherokee donde viajaba una familia.

La fuerza del golpe proyectó a la madre y a sus dos hijos menores de edad, quienes lamentablemente murieron en el lugar.

Además, el vehículo oficial continuó avanzando sin control y terminó chocando contra una camioneta Ford Escape, un motociclista y un ciclista, dejando al menos ocho personas heridas, entre ellas seis elementos de la Guardia Nacional, un menor en estado grave y un ciclista.

Horas más tarde, se confirmó que el motociclista murió mientras era atendido en un nosocomio de Zamora.

Con el fin de determinar responsabilidades, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el caso, pues en videos se observa que la unidad circulaba a exceso de velocidad y cruzó el semáforo en rojo.

Aunque es sabido que este tipo de vehículos tiene preferencia cuando se encuentra en operativo, por lo que será la autoridad quien determine si se actuó conforme al protocolo.

Alcaldesa de Uruapan ofrece cubrir gastos funerarios tras accidente en Zamora

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, informó en redes sociales que el municipio ayudará cubrirá los gastos funerarios de las víctimas, así como el espacio solicitado en el panteón municipal.

Por su parte, el alcalde de Zamora reiteró que el municipio asumirá los gastos médicos del menor sobreviviente y que continuará atento a las indicaciones médicas para proporcionar todo el apoyo necesario a la familia.