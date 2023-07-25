Encuentra muerto en un lago al cocinero del expresidente Barack Obama

El pasado lunes 24 de julio, fue hallado muerto el cocinero del expresidente Barack Obama, el cuerpo lo encontraron en un lago de la isla Martha 's Vineyard, según informaron las autoridades de Massachusetts, Estados Unidos.

Tafari Campbell, de 45 años de edad, fue reportado como desaparecido el domingo por la noche, después de hacer remo. Las autoridades comenzaron su búsqueda y a la mañana siguiente hallaron su cuerpo.

“Fue empleado del expresidente Obama y estaba visitando Martha's Vineyard en el momento de su fallecimiento. El expresidente y la señora Obama no estaban presentes en la residencia en el momento del accidente”, informó la policía en un comunicado.

Tafari Campbell’s drowning parallels tragic death of Clinton chef https://t.co/Qc8jp0s1vb pic.twitter.com/pqzMcVaeLe — New York Post (@nypost) July 25, 2023

Las autoridades locales indicaron que el cocinero de los Obama entró al agua y “pareció luchar brevemente para mantenerse en la superficie, luego se sumergió y ya no salió”.

Los servicios de emergencia de Massachusetts utilizaron un sonar de barrido lateral para localizarlo, así como un equipo de buzos, quienes lograron recuperar el cuerpo, que se encontró a unos 30 metros de la orilla y a 2.5 metros de profundidad.

Los Obama lamentan la muerte de su cocinero Tafari Campbell

La agencia de noticias internacional CNN tuvo contacto con los Obama, quienes lamentaron la muerte del cocinero que conocieron cuando vivían en la Casa Blanca, ya que era el chef de la presidencia. Cuando Barack Obama terminó su mandato, el Campbell continuó trabajando con ellos.

“Tafari era una parte querida de nuestra familia. Cuando lo conocimos, era un talentoso chef en la Casa Blanca: creativo y apasionado por la comida y su capacidad para unir a las personas. En los años que siguieron, llegamos a conocerlo como una persona cálida, divertida y extraordinariamente amable que hizo que nuestras vidas fueran un poco más brillantes”, compartieron los Obama a CNN.

“Por eso, cuando nos preparábamos para salir de la Casa Blanca, le pedimos a Tafari que se quedara con nosotros, y accedió generosamente. Ha sido parte de nuestras vidas desde entonces, y nuestros corazones están rotos porque se ha ido”.

