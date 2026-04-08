¡"Prohibido rendirse”!: Guerreras Buscadoras de Sonora encuentran fosa con restos humanos y varias prendas de ropa

La labor de las familias que buscan a sus desaparecidos en Sonora no tiene descanso. Este martes 7 de abril, el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, apoyado por grupos de Nogales, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, confirmaron el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos en las inmediaciones del Ejido Felipe Ángeles.

En el sitio se localizó una osamenta completa y algunos restos que estaban esparcidos sobre la superficie del terreno.

Guerreras buscadoras encuentran ropa y objetos personales en Sonora

En esta ocasión, se detalló el hallazgo de una playera negra con franjas rojas marca Amazon (talla G), una chamarra beige con forro de peluche rojo y un pantalón de mezclilla azul claro con cinto de tela. También se recuperó un short deportivo azul marino y ropa interior gris marca Sport.

Estos elementos son vitales para que las familias que tienen a un ser querido ausente puedan reconocer si se trata de su pariente.

Un anillo de plata y una billetera del Guadalajara

Además de la vestimenta, las buscadoras rescataron objetos personales que se encontraban en el predio. Destaca un anillo de plata que tiene un detalle similar a un "diamantito" y una billetera con el escudo del equipo Chivas. Estos objetos ya están bajo resguardo y se espera que, al difundir las imágenes, alguna familia logre identificar la pertenencia.

El hallazgo fue se llevó a cabo mediante al uso de drones y maquinaria proporcionada por la Comisión de Búsqueda del Estado.

Guerreras Buscadoras trabajan en equipo ante el "mismo dolor"

La jornada de dos días en el Valle de Guaymas fue un esfuerzo conjunto. Las Guerreras Buscadoras destacaron que, aunque vienen de diferentes municipios, las une el mismo sentimiento de pérdida. En el operativo estuvieron resguardadas por elementos de la AMIC y la Policía Estatal, quienes garantizaron la seguridad mientras procesaban la fosa.

Guerreras Buscadoras de Sonora convocan a búsqueda este jueves 9 de abril

Los colectivos lanzaron una convocatoria para este jueves 9 de abril, invitando a la ciudadanía a unirse a una nueva jornada en las zonas de Benjamín Hill y Querobabi.

Estas convocatorias suelen ser comunes, pues salen casi todos los días a buscar a sus desaparecidos. "Que tu miedo más grande sea no volverlos a ver", es el mensaje con el que llaman a participar a quienes aún tienen a alguien que buscar.

Información anónima para localizar más fosas

Las buscadoras pidieron a la población que, si tienen algún dato sobre la ubicación de otros cuerpos o fosas, se comuniquen al teléfono 644 127 7784.

Garantizaron que cualquier reporte será tratado de forma totalmente anónima y confidencial, pues el único objetivo es llevar paz a las familias que siguen esperando una respuesta.