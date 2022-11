Esconder encuesta desnuda al INE: Ignacio Mier Velazco

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ocultó la encuesta que perfila el respaldo de ciudadanos a un cambio en el Instituto, Morena en la Cámara insiste en buscar la reforma para disminuir a los consejeros integrantes, poner freno a los sueldos y al despilfarro y hacer más baratas las elecciones.

Para Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena lo que hizo el INE fue “una chulada” que deja en claro que la reforma urge para reforzar la democracia en el país, evitar fraudes y tener autoridades imparciales.

“Lo del INE fue una chulada, ¿no?... Lo único que demostraron es que son opacos, son opacos con los fideicomisos por casi 2 mil millones de pesos que tienen para beneficio propio y de los altos directivos del Instituto; y son opacos porque hacen estudios de opinión, el órgano electoral responsable de las elecciones en México, y no lo transparenta...Antes funcionó muy bien cuando no había democracia o en México o estaba en duda o estaba en pañales cinco consejeros sacaron la mejor elección que ha tenido este país. Hoy con 11, creen que México no ha madurado políticamente. Por eso, esta encuesta desnuda la realidad del Instituto”, acusó Mier.

El INE debe ser un órgano ciudadano: Ignacio Mier Velazco

El líder de los morenistas en San Lázaro, sentenció que hoy más que nunca insistirán en que el INE debe ser un órgano ciudadano y no un instituto que pertenezca a las cúpulas y a la partidocracia.

Criticó que el costo operativo del INE pasó de 4 mil millones de pesos en el año 2000 y a más de 12 mil millones este año y hoy los sueldos de los consejeros no tienen comparación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pidió a los partidos de oposición a valorar la opinión de los ciudadanos en el resultado de la encuesta que el propio INE realizó y no cerrar la puerta de bote pronto a un cambio que es necesario.

“Con las reglas actuales quien más se beneficia es Morena en todos los sentidos, pero no lo queremos, no lo queremos y no es que seamos los Robín Hood de la política ni los Chuchos Rotos de la política, no, realmente lo que nosotros queremos es que haya un país más democrático porque venimos de esa lucha, de esos fraudes”, señaló el líder morenista.