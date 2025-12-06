Balean e incendian una casa en Culiacán, Sinaloa; dejan a mujer y niña heridas

Una noche de terror se vivió en la comisaría de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito, al norte de Culiacán, Sinaloa donde un grupo armado atacó una vivienda y posteriormente le prendió fuego, dejando como saldo a dos personas lesionadas: una mujer joven y una niña de apenas seis años.

Según el reporte recibido en el número de emergencias, los hechos ocurrieron la noche del jueves, cuando vecinos del sector escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes de un domicilio ubicado sobre la calle Sexta, muy cerca de la carretera que conecta con Culiacancito. Alarmados por la intensidad de las ráfagas, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de seguridad que acudieron al sitio confirmaron que los presuntos agresores dispararon repetidamente contra la fachada del inmueble antes de provocarle un incendio y huir en cuestión de minutos. La escena movilizó también a cuerpos de auxilio, quienes al ingresar encontraron a una mujer de 25 años y a una niña de 6 con diversas lesiones.

🚨 ATAQUE ARMADO EN BELLAVISTA

Civiles dispararon y prendieron fuego a una vivienda con personas en su interior en la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán. https://t.co/uDIiyfdCKO pic.twitter.com/qmAn6lDISu — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) December 5, 2025

Trasladan al hospital a lesionadas tras ataque armado en Sinaloa

Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica de urgencia. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Sinaloa informó que solo se tiene registro del ingreso de la menor, quien presenta quemaduras leves que cubren aproximadamente el 3% de su cuerpo. Las heridas no comprometen su vida y, de acuerdo con el titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, la pequeña se encuentra estable y fuera de peligro.

“Una niña de 6 años con algunas quemaduras, nada más, en tórax y extremidades, se encuentra fuera de peligro y estable… A la mujer que decían no la tengo reportada que haya ingresado a un hospital por el momento”, detalló el funcionario estatal. Sobre la mujer lesionada durante el ataque, hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni se cuenta con información precisa sobre su estado de salud. Las autoridades continúan investigando el móvil del ataque y la identidad de los agresores.

El hecho ha generado preocupación entre residentes de Bellavista, quienes señalan que los episodios violentos se han vuelto recurrentes en la zona rural de Culiacán, afectando particularmente a familias que quedan atrapadas en medio de los enfrentamientos. Debido a que horas después, se registró otro ataque armado pero esta vez en un expendio de cerveza en la colonia, Vicente Lombardo Toledano, al norte de Culiacán, Sinaloa, el cual dejó dos muertos y un herido.