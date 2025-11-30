Abaten a “El Pichón” en Sinaloa; presunto operador ligado a facción del “Chapo Isidro”

Durante un operativo desplegado por fuerzas federales en Sinaloa, autoridades abatieron a Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, identificado como un operador de segundo nivel bastante cercano a Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro".

Junto a él, fueron detenidos Adelemo "N", conocido como “Lemu”, y Miguel Ángel "N", presuntos integrantes de la facción criminal ligada a Fausto Isidro.

Cae "El Pichón", buscado en Estados Unidos por narcoterrorismo

“El Pichón” era considerado un objetivo prioritario, luego de que en mayo de 2025 el Gobierno de Estados Unidos lo acusara de narcoterrorismo, junto con su padre, Pedro Inzunza, por operaciones vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el sujeto murió tras atacar elementos de la Marina, y recordó que contaba con una orden de extradición emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de California por asociación delictuosa, así como por la importación y distribución de fentanilo y cocaína.

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx mediante labores de investigación. Se ubicaron inmuebles y laboratorios donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas, precursores químicos, se detuvieron a dos operadores de esta célula delictiva y al agredir al… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 30, 2025

Tras el enfrentamiento, se logró a detener a Adelemo "N", señalado como operador logístico del grupo que lidera "El Chapo Isidro". Así como, Miguel Ángel quien funge como presunto sicario del brazo armado.

Catean inmuebles y laboratorios en Ahome y Guasave

Las autoridades precisaron que los cateos se realizaron en inmuebles ubicados en los municipios de Guasave y Ahome, donde también fueron aseguradas armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares.

Además, se localizaron dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas. En su interior se decomisaron un fusil, cartuchos, una camioneta, además de:



mil 425 kilos de cristal

fentanilo

600 litros de precursores químicos.

Durante la conferencia de prensa, el titular de la Marina, Raymundo Morales, informó que el aseguramiento representa un golpe para el Cártel de Sinaloa, al cortar vínculos que abastecía a otras redes criminales en varias entidades del país.