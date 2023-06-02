Nueva erupción del Volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica

Uno de los volcanes más activos de Costa Rica, registró una nueva erupción. El hecho ocurrió el pasado miércoles a las 5:53 de la tarde según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori). Esta erupción del volcán Rincón de la Vieja generó una columna de gas y vapor que alcanzó los 700 metros de altura.

Cifras oficiales del observatorio dan cuenta que, solo en mayo, se han tenido registros de 58 erupciones, de las cuales, siete alcanzaron columnas de más de dos kilómetros de alto. En lo corrido del año, se han contabilizado 139 erupciones. La erupción del volcán más significativa del año se registró en abril y dejó una columna de humo de 3 mil metros de altura.

Con esta erupción del volcán se confirma que el ciclo eruptivo continúa y no se prevé una fecha de finalización. La actividad más reciente del volcán Rincón de la Vieja inició en noviembre de 2022 y, en solo dos meses, registró 209 estallidos.

Algunas produjeron pequeños lahares (flujos de sedimentos) que bajaron por la falda norte del volcán sin provocar desborde de su cauce. Javier Pacheco / Vulcanólogo OVSICORI

El vulcanólogo, Javier Pacheco, explicó que ninguna de las erupciones de este año ha causado daños en infraestructura, lesiones a animales o personas.

Según los expertos, desde 2021, el Rincón de la Vieja mantiene en actividad constante y ésta seguirá por lapsos.

Este coloso, ubicado en el Parque Nacional que lleva su mismo nombre al noroeste del país, es monitoreado todos los días del año las 24 horas del día.

El pasado 26 de mayo, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde para cuatro comunidades que colindan con el volcán: Aguas Claras, Dos Ríos, Cañas Dulces y Curubandé.

Debido al incremento en la actividad del volcán Rincón de la Vieja, la CNE declara Alerta Verde (Informativa) para los distritos de Dos Ríos y Aguas Claras del cantón de Upala, así como los distritos de Mayorga, Cañas Dulces y Curubandé en el cantón de Liberia. pic.twitter.com/NnhHuEpixO — CNE Costa Rica (@CNECostaRica) May 26, 2023

Erupción del volcán Tambora: la más violenta de la historia

Una de las erupciones volcánicas más catastróficas en la historia registrada fue la erupción del volcán Tambora en 1815. El volcán Tambora se encuentra en la isla de Sumbawa, en la actual Indonesia. La erupción del Tambora fue una de las más grandes y explosivas en los últimos mil años.

La erupción del volcán Tambora comenzó el 5 de abril de 1815 y alcanzó su punto máximo el 10 de abril. Durante la erupción del volcán, se estima que se liberaron más de 50 kilómetros cúbicos de material volcánico, incluyendo cenizas, gases y rocas. Esta cantidad masiva de material expulsado a la atmósfera tuvo efectos significativos en el clima global.

La más reciente erupción del volcán ocurrió este miércoles sobre las 5:53 de la tarde. Según las autoridades, la columna de gas alcanzó 700 metros de altura.|by Mike Lyvers/Getty Images

La erupción del Tambora generó una columna eruptiva que alcanzó una altura estimada de unos 20 kilómetros. Se produjo una gran cantidad de material piroclástico, flujos de lodo y se registraron explosiones continuas durante varias semanas.

Los efectos de la erupción del volcán Tambora fueron devastadores. Se estima que murieron alrededor de 90 mil personas directamente debido a la erupción y sus efectos inmediatos. Sin embargo, las consecuencias indirectas fueron aún más catastróficas. La erupción del volcán liberó grandes cantidades de dióxido de azufre y otros gases volcánicos a la atmósfera, lo que condujo a un enfriamiento global significativo.

El año siguiente a la erupción, 1816, se conoce como "el año sin verano" debido a las bajas temperaturas y a la falta de luz solar en muchas partes del mundo. Los cambios climáticos resultantes afectaron las cosechas y provocaron hambrunas y escasez de alimentos en diversas regiones.