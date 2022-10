No pierden la esperanza de localizar a Miguel Alejandro Soto Martin

El 15 de septiembre un grupo de sujetos armados ingresó por la fuerza a la casa de Miguel Alejandro Soto Martin, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y se lo llevaron por la fuerza a bordo de la camioneta de su padre.

Miguel Alejandro estaba descalzo y vestía un short negro, al momento en que se lo llevaron.

El padre de Miguel Alejandro Soto Martin aseguró que lo han buscado por diversos puntos y suplicó porque le entreguen a su hijo: “Yo voy a donde me digan yo ofrezco mi vida para que me den a mi hijo solo díganme a donde voy porque a mi me hablan y me dicen que yo sé porque pasó todo esto y la verdad es que no se porque, porque se lo llevaron, mi hijo es un buen niño es estudiante”

No pierden la esperanza de localizar a Miguel con vida

El joven tiene 22 años de edad, el día que desapareció sus padres dicen que se lo llevaron por la fuerza, desde ese momento su vida cambió, de tez morena clara, delgado, de 1.75 esas son las características para poder encontrarlo, su familia pide que si alguien lo ve reporte al 911, la esperanza continúa.

“Lo amo, lo amo con todo mi corazón y te estamos esperando en casa, tu mamá y yo te amamos”

Investigan desaparición de Miguel Alejandro Soto

El Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, señaló que son varias las las líneas de investigación que se tienen en torno a la privación de la libertad de Miguel Alejandro Soto Martin, quien fue privado de la libertad por sujetos armados el 15 de septiembre en su casa del fraccionamiento Los Olivos, en Tlaquepaque.

El funcionario señaló que durante la indagatoria se descartarán las líneas investigación hasta establecer el móvil ver la privación de la libertad.

“El área ha estado en contacto constante con la familia, se les han dado los avances que van surgiendo de la propia carpeta, todos los actos que se recaban, la evidencia fotográfica o de videos, hay información que la carpeta está abierta y tratamos de confirmarnos de parte del personal que lleva a cabo la investigación”, apuntó el fiscal.