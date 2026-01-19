El que avisa no traiciona: Estados Unidos pierde la paciencia ante la “narcopolítica” en México

Durante años, el gobierno de Estados Unidos ha enviado señales claras: la estrategia de seguridad en México no está funcionando. Sin embargo, lo que antes eran sugerencias diplomáticas hoy se han convertido en advertencias severas.

Según especialistas en seguridad, el vecino del norte ha pasado de la observación a la represalia, cansado de una política que, lejos de frenar a los cárteles, parece haberles permitido florecer y expandir su control territorial en gran parte del país.

#EstadosUnidos ya lo había advertido: #México no está enfrentando a los cárteles, los está dejando crecer.



Tras siete años de "abrazos, no balazos", el crimen organizado florece y controla regiones enteras. #Tabasco es el ejemplo más alarmante: el narco ya tiene influencia…

“A pesar del gobierno de México": La visión de los expertos

Para analistas como David Saucedo, consultor en seguridad, los avances que se han logrado en capturas recientes no son mérito de la voluntad local. Saucedo sostiene que el combate al narcotráfico se está dando “a pesar de la oposición del gobierno de México”.

Desde esta perspectiva, las intervenciones y presiones de Washington son una respuesta directa a lo que califican como una “ alianza político-criminal ” que se habría gestado en años anteriores, dejando al Estado en una posición de vulnerabilidad frente a las mafias.

El florecimiento criminal en los estados de la república mexicana

El diagnóstico es crudo: tras siete años de una política que evitó la confrontación directa, las organizaciones criminales no solo han crecido, sino que ahora controlan piezas clave del tablero político. Los especialistas señalan casos alarmantes donde la línea entre la autoridad y el crimen se borró por completo.

Se menciona, por ejemplo, cómo en entidades como Tabasco se habrían entregado posiciones de seguridad pública a perfiles ligados a grupos delictivos , un nivel de “cinismo” que ha encendido todas las alarmas en el extranjero.

Estados Unidos busca pasar de las palabras a las acciones...



Alarmas se encendieron en el Senado luego de que la oposición exigió que el gobierno de #México se deje de palabrerías y ofrezca resultados, mientras reprochaban que Morena tiene un presunto pacto con el narcotráfico.

Narcopolítica en México: Fotos, votos y financiamiento negro

La crítica de los expertos no se detiene en la inacción, sino en la complicidad activa. Se habla de gobernadores tomándose fotografías con líderes criminales, estableciendo sinergias electorales y recibiendo “financiamiento negro” para sus proyectos políticos.

Para David Saucedo, este nivel de cercanía entre las urnas y el dinero del narco ha llegado a niveles intolerables para el principal socio comercial de México, quien ve cómo el Estado de derecho se debilita frente a sus ojos.

¿Nadie quiere ser socio de un régimen bajo sospecha?

Para Estados Unidos, la seguridad no es solo un tema de policías y ladrones, sino de certeza jurídica. Nadie quiere mantener una sociedad comercial con un país donde las decisiones (o la falta de ellas) ponen en riesgo la libertad y las inversiones.

La inacción del gobierno mexicano no solo ahuyenta a los capitales, sino que pone en duda la confianza que debe existir entre aliados. La pregunta que queda en el aire es cuánto más aguantará el sistema antes de que las advertencias se conviertan en sanciones económicas o intervenciones más profundas .