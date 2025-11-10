VIDEO: 6 muertos tras ataque de Estados Unidos a dos lanchas “narcoterroristas”

El gobierno de Estados Unidos reveló que realizó un nuevo ataque contra dos lanchas con seis personas a bordo, las cuales calificó de “narcoterroristas”.

Las embarcaciones estaban navegando el domingo 9 de noviembre de 2025 en aguas internacionales del Pacífico Oriental, las cuales transitaban por una “ruta conocida de narcotráfico”, de acuerdo con Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense.

VIDEO: Nuevo ataque de EU deja 6 narcoterroristas muertos en dos lanchas en el Pacífico Oriental

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”, mencionó Hegseth.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

El funcionario señaló que este ataque fue contra dos embarcaciones “operadas por organizaciones designadas como terroristas”, aunque no abundó a qué grupo criminal pertenecía.

El balance: 19 embarcaciones atacadas y 76 muertos desde el reforzamiento de operaciones en el caribe

Con este, serían al menos 19 embarcaciones las atacadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el año 2025, después del reforzamiento de operaciones en la zona del Caribe iniciado en septiembre pasado.

Esta serie de ataques han dejado 76 muertos, con tres sobrevivientes, dos de ellos detenidos brevemente por la Marina estadounidense y devueltos a sus países de origen, mientras que el tercero se presume muerto tras una búsqueda por la Marina mexicana.

El argumento legal de Trump: Estados Unidos se declara en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga

El gobierno de Donald Trump argumentó al Congreso estadounidense que está en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga desde el 2 de septiembre de 2025, y califica a los muertos en esos ataques como “combatientes ilegales”, con lo cual alega que tiene la capacidad de cometer ataques letales sin revisión judicial.

Desde septiembre, Estados Unidos ha enviado buques destructores, aviones y drones a la zona del Caribe. Además, Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

También, el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto del dictador Nicolás Maduro, quien alega que ganó las elecciones presidenciales de 2024, aunque distintos grupos internacionales señalan un fraude.