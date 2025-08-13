Después del robo de varias cajas de muñecos Labubu en Estados Unidos, la policía en California logró recuperar parte del botín.

La Policía de Chino, en California, logró una importante recuperación de mercancía robada: 14 cajas con muñecos Labubu valorados en aproximadamente 30 mil dólares.

Cabe recordar que estos artículos coleccionables, altamente codiciados por su demanda creciente, fueron robados el pasado 6 de agosto de 2025 en un local de una tienda en La Puente, en el mismo estado.

La investigación inició tras reportes sobre la desaparición de los Labubu, y llevó a los agentes a obtener una orden de registro para allanar un domicilio en la ciudad de Upland. Durante el operativo, las autoridades recuperaron intactas las cajas que contenían los peluches, además de evidencia que indicaba que los productos estaban siendo preparados para su reventa y envío a diferentes partes del país.

En el momento del allanamiento, un sospechoso que intentó huir terminó entregándose y fue puesto bajo custodia. Hasta ahora se confirma la detención de esta persona, aunque las autoridades no han detallado si existen más involucrados o cargos formales.

VIDEO: Así robaron los Labubu en tienda de California

El hurto fue consumado por al menos cuatro personas, quienes estaban cubiertas de los rostros y entraron alrededor de la 1:00 de la madrugada para llevarse un cargamento valuado en más de 30 mil dólares, poco más de 559 mil pesos mexicanos.

El crimen quedó captado en video gracias a las cámaras de vigilancia del negocio, que denunció el hecho en sus redes sociales.

¿Qué son los Labubu?

Los muñecos Labubu, creados por el artista Kasing Lung y distribuidos por Pop Mart de China, han ganado gran popularidad en el mercado de artículos coleccionables. Su valor en el mercado ha atraído la atención de redes criminales especializadas en robos de mercancía para la reventa ilegal.

También su popularidad ha aumentado las falsificaciones. El Instituto de Normas Comerciales de Gran Bretaña advierte que las versiones piratas de Labubu son inseguras para menores de edad, ya que tiene muchas piezas desmontables peligrosas en caso de asfixia, así como posibles sustancias tóxicas con los que están elaboradas estas falsificaciones.