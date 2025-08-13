Dan 5 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú, Martín Vizcarra

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue enviado a prisión preventiva por cinco meses en el marco de un proceso judicial por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de la Región Moquegua (2011-2014). La decisión judicial se dio en agosto de 2025, en medio de un juicio oral que comenzó en octubre de 2024.

La Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido sobornos superiores a 2,3 millones de soles (aproximadamente 611.000 dólares) a cambio de favorecer a empresas en la adjudicación de contratos públicos. Los proyectos involucrados son el sistema de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.

Procesos y cargos judiciales contra el expresidente Martín Vizcarra

El Ministerio Público ha solicitado una condena de hasta 15 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, figura legal que sanciona la aceptación de pagos ilícitos para beneficiar a terceros en procesos de licitación. También pide que se le prohíba ejercer cargos públicos durante nueve años.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía destacan testimonios de exejecutivos y colaboradores, así como documentos que evidenciarían el pago de sobornos. En el caso Lomas de Ilo, la constructora Obrainsa habría entregado un millón de soles y facilitado el alquiler de una avioneta para favorecer sus intereses.

“Los intocables de la corrupción” y las acusaciones como líder de red criminal

Además de este proceso, Vizcarra es investigado como presunto líder de la organización criminal denominada “Los intocables de la corrupción”, señalada por supuestamente colocar funcionarios en cargos estratégicos para obtener beneficios ilícitos, tanto en su etapa como gobernador como en su periodo presidencial (2018-2020).

Declaraciones de Vizcarra y su defensa

El exmandatario ha rechazado todas las acusaciones. Ha reiterado públicamente que se trata de una persecución política y que sus actos en la gestión pública han sido transparentes. “Todos mis actos han sido honestos”, afirmó, cuestionando la imparcialidad del proceso.

Cuatro expresidentes peruanos en prisiónCon esta medida, Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente peruano privado de libertad por casos de corrupción.