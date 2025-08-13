La polémica en Reino Unido: el arresto de dos ancianas de 90 años por apoyar a una organización prohibida

Londres se ha convertido en el epicentro de un debate global acerca de la libertad de expresión y los límites del poder estatal, luego de que un video viral, mostrara a más de 20 integrantes de la policía, algunas de ellos con hijab, arrestando a dos mujeres ancianas de 90 años en una protesta en Londres.

Los hechos, ocurridos durante la jornada del pasado 9 de agosto de 2025, han desatado una ola de críticas, además de burlas a nivel mundial en contra la policía británica.

Do people just not understand what civil disobedience is? My replies are full of people going "Haha, if they didn't want to be arrested they should not have held signs saying they support Palestine Action!" That's the entire point, you idiots. They're protesting an unjust law. https://t.co/KbTTTQycnL pic.twitter.com/VTHzEP2iwF — Caitlin Johnstone (@caitoz) August 11, 2025

¿Por qué se realizó el arresto de ancianas en Londres?

Las abuelitas, cuya identidad no ha sido revelada, fueron detenidas por mostrar pancartas en apoyo a Palestine Action, una organización que el gobierno del Reino Unido prohibió recientemente bajo la Ley de Terrorismo de 2000.

Este suceso ha generado una enorme polémica, con activistas y ciudadanos cuestionando la proporcionalidad de la respuesta policial, además de la definición de “terrorismo” en la legislación actual.

Over 20 British police officers, some of them wearing hijabs, arrested two 90 year old women. The British police are making world laugh. pic.twitter.com/MStHSNOlLW — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 13, 2025

VIDEO de arresto de ancianas en Londres

El video, que muestra a las dos mujeres siendo rodeadas por decenas de oficiales, ha provocado una fuerte reacción; en las redes sociales, las imágenes han sido compartidas millones de veces, con usuarios de todo el mundo criticando a la policía de Londres por su falta de criterio y por lo que consideran un acto de intimidación.

El arresto de ancianas en Londres se produjo en el contexto de una manifestación en el centro de la capital británica, en donde un grupo de manifestantes expresaba su apoyo a Palestine Action.

Thousands out in London today to protest the genocide in Gaza. Hundreds of brave protesters were arrested for holding up signs saying, "I oppose genocide. I support Palestine Action". Shame on the UK govt for silencing peaceful dissent & enabling the genocidal Israeli regime. pic.twitter.com/RrXONN9iam — Nida Kirmani (@NidaKirmani) August 9, 2025

Cabe señalar que la prohibición de esta organización, que tuvo lugar unas semanas antes, ha sido muy controvertida, ya que conforme a la Ley de Terrorismo de 2000, es un delito mostrar públicamente apoyo a una organización proscrita.

En total, 466 personas fueron arrestadas durante esa jornada, generando reclamos acerca de la violación de los derechos de libre expresión.

En un despliegue de la policía británica, que muchos han calificado como de desmedido, se detuvo a los participantes, entre las que se destaca el caso de las dos ancianas de 90 años, que simplemente portaban carteles y que ahora se han vuelto el símbolo de la indignación.

Last month, I warned that proscribing Palestine Action would result in the mass criminalisation of people who are not even members of the group.



Now more than 500 people have been arrested.



I voted against the proscription. We shouldn't be conflating protest with terrorism. pic.twitter.com/7xH3pNNh8n — Nadia Whittome MP (@NadiaWhittomeMP) August 11, 2025

Arresto de ancianas en Londres: ¿Hasta qué punto se limita a la libertad de expresión en nombre de la seguridad?

Expertos en derechos civiles en el Reino Unido han señalado que, si bien la ley prohíbe el apoyo a organizaciones proscritas, la forma en que se aplicó en este caso levanta serias dudas. El arresto de personas de la tercera edad por portar una simple pancarta ha sido visto como una muestra de un sistema legal que, para muchos, se ha vuelto excesivamente agresivo en su lucha contra el “extremismo”, compromete a los derechos civiles básicos.

La situación se intensifica con la participación de agentes con símbolos religiosos, lo que ha añadido una capa de complejidad al debate, con discusiones acerca de la imparcialidad y la inclusión dentro de las fuerzas del orden; ¿consideras que la policía actuó correctamente al arrestar a las ancianas, o crees que el incidente es una muestra de cómo las leyes antiterroristas pueden ser utilizadas de manera desproporcionada?

