Asesinan a “El Rengo” con un tiro en la cabeza en Tlalpan | Mientras Dormía

La alcaldía Tlalpan al sur de la Ciudad de México (CDMX) fue escenario de dos hechos lamentables que conmocionaron a la comunidad en las últimas horas mientras usted dormía.

Por un lado, un hombre fue asesinado a tiros en la zona centro, mientras que un joven perdió la vida en un accidente vehicular en la colonia El Vergel Coapa.

Asesinan a “El Rengo” en calles de Tlalpan Centro: esto sucedió

La noche del miércoles 13 de agosto de 2025, vecinos de la colonia Tlalpan Centro reportaron una detonación de arma de fuego que terminó con la vida de un hombre de aproximadamente 45 años, conocido en la zona como “El Rengo”. El hecho ocurrió en la calle San Pedro Apóstol y Vía San Fernando, donde la víctima fue encontrada tirada en el pavimento con un disparo en la cabeza.

Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia mediante el botón de pánico, pero al llegar los paramédicos confirmaron el fallecimiento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonó la zona para facilitar las diligencias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que realizó el levantamiento del cuerpo y embaló indicios balísticos.

La Policía de Investigación (PDI) ya revisa las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar al agresor. Aunque no hay reportes de ninguna detención, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas.

🔴 #MientrasDormía | Noche violenta en CDMX



En Tlalpan, un hombre conocido como “El Rengo” fue asesinado de un disparo en la cabeza; la @FiscaliaCDMX ya revisa cámaras para dar con los agresores.



En otro hecho, un motociclista murió al derrapar sobre Calz. Del Hueso, presunto… pic.twitter.com/GZuiEz6fHX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

Joven muere en accidente automovilístico en Calzada del Hueso, Tlalpan

En la madrugada de este jueves, un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida en un accidente automovilístico sobre la Calzada del Hueso, a la altura de la colonia El Vergel Coapa. Según las primeras versiones, circulaba a exceso de velocidad cuando el pavimento mojado por la lluvia reciente hizo que perdiera el control de su motocicleta.

El vehículo derrapó varios metros y el conductor fue proyectado contra el asfalto, lo que le causó lesiones graves. Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron auxilio y paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

La SSC cerró parcialmente la circulación para realizar las diligencias correspondientes. Los peritos levantaron el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro para practicar la necropsia de ley, mientras que la motocicleta fue remolcada como parte de las investigaciones.

