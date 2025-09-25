Periférico e Insurgentes bajo el agua: Reportan fuertes lluvias al sur de la CDMX

La tarde de este miércoles se tornó gris y caótica para miles de capitalinos, luego de que las fuertes lluvias, acompañadas de vientos arrachados, sorprendiera a distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX). El sur de la capital ha sido una de las áreas más afectadas, reportando severos encharcamientos y caos vial, principalmente en el cruce de Periférico Sur y la Avenida de los Insurgentes.

Debido a la intensificación de las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la Alerta Amarilla para la tarde y noche de hoy, previendo la continuación de las precipitaciones y vientos de consideración.

¿Qué alcaldías están bajo Alerta Amarilla por el clima en CDMX?

La alerta emitida por las autoridades capitalinas contempla a seis demarcaciones que presentarán las condiciones más adversas durante las próximas horas. Se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, vientos con rachas superiores a los 50 km/h y posible caída de granizo. Las alcaldías afectadas son:



Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Se exhorta a los habitantes de estas zonas a tomar sus precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles 24/09/2025 en las demarcaciones de @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y @A_VCarranza.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/i9Zhhubya0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 24, 2025

Caos vial en Periférico e Insurgentes por intensa lluvia

El epicentro de las afectaciones viales se ha concentrado al sur de la CDMX. Desde aproximadamente las 16:00 horas, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar tráfico completamente detenido y la formación de grandes encharcamientos en la intersección de Periférico y la Avenida Insurgentes, a la altura de la zona de hospitales y el centro comercial Perisur.

El avance lento y las inundaciones han complicado el regreso a casa de miles de personas. Las autoridades recomiendan a los automovilistas buscar rutas alternas y, de ser posible, evitar la zona hasta que el nivel del agua descienda.

¡Tómalo en cuenta! El pronóstico del tiempo para la CDMX indica que las condiciones de lluvia y viento podrían persistir durante la noche de este miércoles, por lo que es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades.