Candidata de MC a alcaldía Álvaro Obregón declina a favor de Morena en pleno debate

El pasado lunes 20 de mayo se llevó a cabo el debate entre los aspirantes a la alcaldía Álvaro Obregón, y a pesar de las propuestas, acusaciones y declaraciones de los candidatos, lo que más sorprendió fue que la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Esther Mejía Bolaños, declinó a favor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier Joaquín López.

“Hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier, que yo sé que tú podrás construir junto conmigo todo lo que yo me comprometí y que de la mano contigo podremos crear en Álvaro Obregón los proyectos que yo también he prometido”, dijo en su intervención.

En sus palabras, su decisión se debe a que es una “mujer con palabra, principios y valores, así como coraje para trabajar por la demarcación capitalina”, por lo que anunció que se unirá al proyecto de la autodenominaba Cuarta Transformación. Aunado a ello envió el mensaje a la población de “no dejarse pisotear por nadie": "(...) Hoy te pido a ti, obregonense, igual que yo, que no te dejes pisotear por absolutamente nadie”.

¿Qué pasará con MC tras declinación de Esther Mejía Bolaños?

Por su parte, la dirigencia del partido naranja en la ciudad de México (CDMX) se deslindó de Esther Mejía Bolaños y afirmó que, tras su apoyo evidente a las candidatas de Morena y su negativa a renunciar a candidatura refleja una falta de ética. A pesar de que MC pidió al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) posponer el debate; sin embargo, no lo hizo, por lo que acusó que esto afectó la equidad de la contienda.

Finalmente, afirmó que impugnará la decisión del IECM ante el Tribunal Electoral de la capital.

Cabe destacar que la actual alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, contiende por el mismo cargo, por lo que con la declinación de Mejía Bolaños, serían dos candidatos contra uno.