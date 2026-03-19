¡No habrá clases! Estos son los planteles del Colegio de Bachilleres en CDMX y Edomex que se van a huelga por tiempo indefinido

Las aulas del Colegio de Bachilleres se quedaron en silencio este jueves. Desde el primer minuto de hoy, banderas rojinegras aparecieron en las entradas de los planteles de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex). Lo que para muchos alumnos parecía un rumor, se convirtió en una realidad que deja a miles de jóvenes sin clases y con la mochila puesta, pues los trabajadores decidieron realizar un una huelga por tiempo indefinido por incumplimiento de promesas.

#MientrasDormía | Estalla huelga en el Colegio de Bachilleres e incendio consume baños en la Merced.



El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) estalló la huelga en los 20 planteos de la CDMX y Zona Metropolitana, así como en las oficinas… pic.twitter.com/t0i0Q8qsRA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

¿Cuántos estudiantes se quedarán sin clases por el paro del Colegio de Bachilleres?

Se estima que casi 90 mil alumnos de bachillerato se verán afectados con este paro indefinido. En las puertas de las escuelas, los trabajadores del Colegio se encuentran con cartulinas que explican las razones del paro y , al mismo tiempo, realizan guardias para asegurar que nadie entre a las inslaciones hastas que las autoridades correspondientes den respuesta a las demandas de pago y respeto laboral.

¿Por qué estalló la huelga en el Colegio de Bachilleres?

La razóndetrás de la huelga de los integrantes del Colegio de Bachilleres es, según ellos, una serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo. Sergio Angulo, profesor de la institución, explicó que el gremio está cansado de la retención de plazas administrativas y del incumplimiento en los pagos al personal docente.

Son alrededor de 3 mil trabajadores los que hoy se mantienen firmes en la lucha, señalando que la huelga es el único camino que les dejaron para ser escuchados por los tribunales laborales.

¿Cuáles son los planteles del Colegio de Bachilleres que no tendrán clases?

Si estudias o trabajas en alguno de estos centros, toma nota, porque las labores están detenidas en su totalidad tanto en la Ciudad de México como en los municipios colindantes del Estado de México:



El Rosario Cien Metros Iztacalco Culhuacán Satélite Vicente Guerrero Iztapalapa Cuajimalpa Aragón Aeropuerto Nueva Atzacoalco Nezahualcóyotl Xochimilco-Tepepan Milpa Alta Contreras Tláhuac Huayamilpas-Pedregal Tlilhuaca-Azcapotzalco Ecatepec Del Valle

Guardias permanentes y oficinas cerradas en el Colegio de Bachilleres

No solo las escuelas están bajo el control de los trabajadores; las oficinas generales del Colegio de Bachilleres también presentan las banderas de huelga. El personal administrativo se ha unido a los docentes para formar un frente común.

En cada entrada se han instalado carpas donde los huelguistas se instalarán hasta el fin del paro, asegurando que el pliego petitorio ya está en manos de las autoridades y que no se moverán hasta recibir una resolución que sea justa para todos los empleados.

¿Cuándo regresarán a clases los planteles del Colegio de Bachilleres?

Por ahora, el regreso a las aulas depende totalmente de la velocidad con la que avancen las negociaciones entre las autoridades y la dirección del Colegio. Mientras los tribunales laborales analizan el caso, se recomienda a los alumnos estar pendientes de los canales oficiales, aunque los maestros han sido claros: el paro es por tiempo indefinido.