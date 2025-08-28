¿Negligencia que lo puso en riesgo? La vida de Ángel, un estudiante de la Preparatoria 2 en Monterrey, Nuevo León, cambió por completo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una banca dentro de su salón de clases, que lo dejó en silla de ruedas.

La madre del joven denunció los hechos, por lo que las autoridades ya están investigando una posible negligencia por parte de la institución.

Ángel fue accidentalmente por un compañero con una banca, ¿qué hizo el profesor?

Los hechos ocurrieron cuando el profesor de matemáticas le pidió a uno de los compañeros de Ángel sentarse junto al escritorio para ayudarlo a calificar, fue ahí cuando el joven levantó la banca y accidentalmente golpeó la cabeza de Ángel.

En el video que circula en redes sociales, se puede ver como Ángel se levanta y sale del salón. Su madre asegura que el profesor le indicó que fuera a la enfermería; su hermano gemelo fue tras él para acompañarlo.

La doctora no se encontraba en la enfermería, por lo que tuvieron que seguirla buscando por unos minutos más hasta dar con ella. La doctora le realizó algunas preguntas a Ángel; sin embargo, el joven contestaba de manera incoherente.

”No se actuó”: Madre de Ángel asegura que no se siguieron los protocolos necesarios

Al comunicarse con la madre de Ángel, le aseguraron que su hijo había recibido un golpe, pero que no había sido nada grave; sin embargo, se llevó una gran sorpresa al llegar a la escuela y ver a su hijo sentado afuera de una cafetería en una silla de ruedas sin poder moverse y hablar bien.

La Preparatoria 2 de Monterrey, decidió esperar a la madre para poder actuar, dejando de lado el supuesto protocolo que se debe seguir en casos tan graves como el de Ángel.

“En todas las preparatorias sabemos que tienen un lugar en el que llenas a que seguro perteneces, donde está tu clínica (...) No se actuó”, explicó Angélica Berenice, la madre de Ángel.

Al final, llegó un doctor del equipo de fútbol americano de la escuela, que fue quien atendió rápidamente al menor, inyectándole un médicamente, que según la madre de Ángel, pudo ser el que lo salvó de algún coágulo en el cerebro.

¿Cuál es el estado de salud de Ángel, joven que terminó en silla de ruedas tras una golpe en la cabeza?

Actualmente, Ángel se encuentra estable en piso; sin embargo, no se tiene un diagnóstico, por lo que los doctores continúan realizando diversos estudios para conocer lo que realmente tiene.

Su madre asegura que ha visto mejoras, pues a ratos, Ángel puede moverse y tiene habla lenta, pero al dormir y despertar, esos avances se vuelven más lentos.