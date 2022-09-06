Estudiantes de Uvalde regresan a la escuela tras tiroteo

Este martes, todos los estudiantes de Uvalde, Texas, Estados Unidos, regresaron a la escuela por primera vez desde el tiroteo en la primaria Robb, donde murieron 19 alumnos y dos maestras.

Sin embargo, la primaria donde se realizó la masacre no reabrió sus puertas y los niños que antes asistían ahí, fueron reasignados a tres escuelas diferentes.

¿Qué pasó con los estudiantes de Uvalde en el regreso a la escuela?

Algunos de los alumnos de la primaria Robb fueron inscritos en la escuela Dalton, donde este martes iniciaron las clases. Los oficiales de policía llegaron al lugar y rodearon el plantel para seguridad de los estudiantes de Uvalde.

En tanto, algunos padres expresaron una variedad de temores, ansiedades y esperanzas mientras despedían a sus hijos en la entrada de la escuela para iniciar un nuevo ciclo escolar.

Muchos papás dijeron que no estaban seguros si sus hijos estaban en riesgo al regresar a la escuela, cuando han pasado cuatro meses desde el tiroteo en la primaria Robb.

No obstante, el temor de mandar a sus hijos a la escuela persiste en todo Estados Unidos, debido a los asesinatos en masa en escuelas a lo largo de los años, incluidos los de la primaria Sandy Hook, la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas y la escuela secundaria Columbine.

Previo al regreso a la escuela, varios padres y estudiantes de Uvalde se reunieron con las autoridades escolares para hacerles saber sobre sus temores por la seguridad de los niños en los planteles.

|Reuters

“A ninguno de ustedes le importa y es evidente. Y ustedes simplemente se sientan allí, no pueden responder preguntas de sí o no. Actúan como, 'Oh, oh, esto es importante', pero no han terminado ni la mitad. A todos ustedes no les importa. ¿Y quiere saber por qué? Es porque la vida de ustedes no fue robada. ¡Sé mejor! ¡Hacerlo mejor! Mueve tu trasero y haz algo", reclamó uno de los padres a las autoridades de Uvalde.

Asimismo, los padres reprochan a las autoridades su tardanza para ingresar a la escuela Robb y detener el hombre que provocó el tiroteo en Uvalde y mató a 19 niños y dos maestras.

