Estudiantes de Uvalde regresan a la escuela tras tiroteo

Este martes, todos los estudiantes de Uvalde, Texas, Estados Unidos, regresaron a la escuela por primera vez desde el tiroteo en la primaria Robb, donde murieron 19 alumnos y dos maestras.

Sin embargo, la primaria donde se realizó la masacre no reabrió sus puertas y los niños que antes asistían ahí, fueron reasignados a tres escuelas diferentes.

¿Qué pasó con los estudiantes de Uvalde en el regreso a la escuela?

Algunos de los alumnos de la primaria Robb fueron inscritos en la escuela Dalton, donde este martes iniciaron las clases. Los oficiales de policía llegaron al lugar y rodearon el plantel para seguridad de los estudiantes de Uvalde.

En tanto, algunos padres expresaron una variedad de temores, ansiedades y esperanzas mientras despedían a sus hijos en la entrada de la escuela para iniciar un nuevo ciclo escolar.

Muchos papás dijeron que no estaban seguros si sus hijos estaban en riesgo al regresar a la escuela, cuando han pasado cuatro meses desde el tiroteo en la primaria Robb.

No obstante, el temor de mandar a sus hijos a la escuela persiste en todo Estados Unidos, debido a los asesinatos en masa en escuelas a lo largo de los años, incluidos los de la primaria Sandy Hook, la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas y la escuela secundaria Columbine.

Previo al regreso a la escuela, varios padres y estudiantes de Uvalde se reunieron con las autoridades escolares para hacerles saber sobre sus temores por la seguridad de los niños en los planteles.

Reuters

“A ninguno de ustedes le importa y es evidente. Y ustedes simplemente se sientan allí, no pueden responder preguntas de sí o no. Actúan como, ‘Oh, oh, esto es importante’, pero no han terminado ni la mitad. A todos ustedes no les importa. ¿Y quiere saber por qué? Es porque la vida de ustedes no fue robada. ¡Sé mejor! ¡Hacerlo mejor! Mueve tu trasero y haz algo”, reclamó uno de los padres a las autoridades de Uvalde.

Asimismo, los padres reprochan a las autoridades su tardanza para ingresar a la escuela Robb y detener el hombre que provocó el tiroteo en Uvalde y mató a 19 niños y dos maestras.