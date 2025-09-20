En un giro dramático en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos ha vetado una resolución crucial que exigía un alto al fuego inmediato en Gaza. Mientras 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor, el veto estadounidense ha sellado el destino de cientos de miles de civiles atrapados en el conflicto.

La decisión ignora las protestas de los propios trabajadores de la ONU, quienes acusan a Israel de ataques indiscriminados. Con al menos 65 mil muertos en casi dos años, la crisis humanitaria alcanza niveles críticos. La incursión terrestre israelí avanza, respaldada por Estados Unidos. pero condenada globalmente.

La embajadora estadounidense declaró: “Estados Unidos rechaza esta resolución inaceptable. Es hora de que Hamás libere a los rehenes y se rinda”. Sin embargo, esta postura parece ignorar el sufrimiento de civiles inocentes y el éxodo masivo.

Mientras tanto, las familias de los rehenes ven sus demandas ignoradas, y la guerra continúa beneficiando a algunos mientras devasta a otros. La comunidad internacional observa con preocupación cómo el conflicto se intensifica, cuestionando el papel de Estados Unidos en la perpetuación de la violencia.

Muertos por la Guerra entre Israel y Hamás en Gaza

En la guerra entre Israel y Hamás en Gaza ha dejado un saldo devastador; conforme al Ministerio de Salud de Gaza, más de 64 mil personas han muerto desde el inicio de la ofensiva, incluyendo una alta proporción de civiles, mujeres y niños. En particular, se estima que alrededor de 19 mil 424 niños han perdido la vida, junto con miles de mujeres y ancianos.

En tanto, informes recientes indican que en las últimas 24 horas han muerto al menos 79 personas más debido a los ataques continuos en Gaza.