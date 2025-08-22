Los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Paraguay han marcado un momento histórico para la delegación mexicana, que se posiciona como la tercera con más medallas conquistadas en el evento, pero detrás de este logro, los deportistas han contado con el respaldo clave de instituciones como Banco Azteca, que estuvo presente desde el inicio, acompañando a los atletas en cada etapa del proceso competitivo.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, reconoció públicamente la relevancia de este acompañamiento: “Que la iniciativa privada siga apoyando, en este caso de verdad Banco Azteca nos está apoyando muchísimo”.

El apoyo de Banco Azteca a los atletas mexicanos en Paraguay

En competencias internacionales, el acompañamiento financiero y motivacional resulta determinante para el rendimiento de los jóvenes talentos. En este caso, el respaldo de Banco Azteca permitió que los atletas contaran con los recursos necesarios para concentrarse en su preparación y desempeño.

La nadadora María Cruz, quien representó a México en Asunción, expresó: “Quiero agradecer totalmente al Comité Olímpico Mexicano, por todo el apoyo que nos brindó, a Banco Azteca, gracias al apoyo que nos brindó estamos hoy aquí”.

Atletas mexicanas agradecen el respaldo en su jornada en Paraguay

Una de las grandes figuras de la delegación mexicana fue Celia Pulido, quien brilló en natación con la conquista de cinco preseas.

La atleta reconoció el apoyo recibido y destacó cómo este impulso se convirtió en un factor motivacional: “Hola, soy Celia Pulido, de la disciplina de natación y ganadora de cinco medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, muchas gracias Banco Azteca, por todo el apoyo”.

Más de 120 medallas y una delegación motivada

El éxito de México en los Juegos Panamericanos Junior 2025 no ha sido fruto del azar. La delegación acumuló ya más de 120 medallas, ubicándose entre las naciones más competitivas del continente.

De acuerdo con María José Alcalá, parte del entusiasmo que muestran los jóvenes atletas proviene de un mensaje motivacional que recibieron antes de competir: “Con una carta que recibieron por parte del presidente de Grupo Salinas (Ricardo B. Salinas Pliego), donde les dice que el origen no tiene nada que ver con lo que tú puedes lograr, y eso los han motivado, yo veo una delegación muy muy contenta”.

El compromiso de instituciones como Banco Azteca con el desarrollo deportivo ha sido un factor clave para consolidar esta participación histórica, acompañando a los atletas tanto en los entrenamientos como en sus triunfos.