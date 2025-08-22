El Salvador puso en marcha un nuevo reglamento escolar que ha generado controversia entre estudiantes, padres de familia y hasta en algunos docentes.

La nueva normativa, que fue anunciada por la ministra Karla Edith Trigueros a través de un comunicado oficial y un mensaje en su cuenta de “X” (antes Twitter), establece lineamientos estrictos de disciplina y presentación personal para todos los alumnos de centros escolares públicos en este regreso a clases.

¿Qué establece el nuevo reglamento escolar en El Salvador?

De acuerdo con las nuevas reglas escolares en El Salvador, los directores deberán recibir personalmente a los estudiantes en la entrada de los centros educativos y verificar tres aspectos principales:

Que los alumnos porten uniformes limpios y ordenados

Que mantengan un corte de cabello adecuado y presentación personal correcta

Que ingresen en orden, saludando con respeto al personal y compañeros.

Cabe decir que estas medidas, según el Ministerio de Educación de El Salvador, buscan fortalecer la disciplina, el respeto y el sentido de pertenencia en los entornos escolares.

¿Qué pasa si un estudiante no cumple con las reglas escolares en El Salvador?

El Ministerio de Educación advierte que incumplir con estas disposiciones será considerado como falta administrativa, lo que podría derivar en sanciones, aunque no se especificaron detalles acerca de posibles multas o castigos adicionales.

En algunos centros educativos, la aplicación fue inmediata: estudiantes que no cumplían con los lineamientos fueron enviados a barberías cercanas para arreglar su corte de cabello antes de ingresar a clases.

En otros casos, los alumnos recibieron advertencias verbales como: “Se me va a despintar eso para mañana a más tardar y hay que venir más temprano, la entrada es antes de las 7:00”.

Incluso, hubo reportes de estudiantes a los que no se les permitió la entrada, obligando a sus tutores a firmar una carta compromiso para garantizar que cumplirán con las reglas que entraron en vigor a partir del 20 de agosto de 2025.

Reacciones y debate en la comunidad educativa de El Salvador

El nuevo reglamento escolar ha desatado un intenso debate en redes sociales y entre la comunidad educativa; algunos padres y maestros consideran que se trata de una iniciativa positiva para fomentar el orden y la disciplina escolar, valores que aseguran se han perdido en los últimos años.

Sin embargo, otros señalan que las disposiciones podrían resultar excesivas y discriminatorias, sobre todo para estudiantes de bajos recursos que enfrentan dificultades para costear uniformes nuevos o cortes de cabello frecuentes.

¿Cuál es el objetivo del gobierno de El Salvador con este nuevo reglamento escolar?

La ministra Karla Edith Trigueros aseguró que estas medidas buscan mejorar el ambiente educativo, fortalecer la imagen institucional y garantizar espacios de respeto y disciplina.

Aun así, la falta de claridad acerca de las sanciones específicas ha dejado dudas y generado preocupación en padres de familia, quienes temen que la educación se vea afectada por un enfoque excesivamente punitivo.

El debate sigue abierto: ¿estas reglas representan un avance hacia la disciplina escolar o una restricción innecesaria a la libertad de los estudiantes?

