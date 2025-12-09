¡La furia de Trump! EU Endurece estrategia de seguridad en América Latina

El nuevo documento de estrategia de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para América Latina detalla un plan de 33 páginas enfocado en cerrar las puertas, tanto económica como política y militarmente, a las “influencias nocivas” en la región.

El objetivo principal es contrarrestar la irrupción de potencias como China, Rusia, Corea del Norte e Irán en el continente americano. La estrategia considera a los “tentáculos” de estas naciones en la región, señalando directamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua como naciones de izquierda que deben ser contenidas.

Nueva estrategia de #seguridad de #EU para América Latina...



Un plan que busca cerrar el paso a influencias nocivas, enfrentar gobiernos vinculados al terrorismo y al narco, reforzar el control migratorio y renovar relaciones diplomáticas y comerciales.



Una actualización del… pic.twitter.com/Ccc5Dr6HHa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 10, 2025

Trump contra narco- gobiernos

El “Corolario Trump” establece una postura de mano de hierro contra los gobiernos ligados al narcotráfico y aquellos que son calificados de terroristas. La estrategia confirma la disposición de atacar sin preámbulo a las administraciones que se fortalecen con el dinero de las drogas.

El presidente Donald Trump ha manifestado su disposición a realizar operativos militares “quirúrgicos o masivos” y utilizar fuerza letal en territorios hostiles. Al ser cuestionado sobre si consideraría acciones militares en México y Colombia por el tráfico de fentanilo, Trump respondió afirmativamente, indicando que lo haría.

Estrategia de seguridad de Trump

La nueva doctrina opera bajo el principio de “zanahoria y garrote”. Por un lado, ofrece aliento y respeto a los gobiernos nacionales que sostienen principios democráticos. Por otro lado, actúa con mano de hierro contra aquellos que se nieguen a frenar la migración ilegal y el crecimiento de los carteles de la droga.

La actualización de la doctrina se fundamenta en cuatro puntos clave: reforzar el control migratorio, intensificar la lucha contra el narco, y mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con los aliados.

🚨🇺🇸 El presidente Trump (@POTUS) insiste: no descarta acciones contra el narcotráfico en Colombia y México, incluyendo posibles ataques terrestres#RepúblicaMx con @joseluismorag | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/u0vXu6kE4b — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 10, 2025

Trump continúa con la doctrina Monroe

Este plan es catalogado como la versión de Trump de la histórica Doctrina Monroe, originalmente redactada hace más de 200 años para evitar la intervención europea en América. Este nuevo “Corolario” es similar a la expansión que hizo Theodore Roosevelt a principios del siglo pasado, cuando estableció que EU podría intervenir para “estabilizar” países que representaran una amenaza.

La estrategia confirma el aumento de la presencia militar y advierte sobre la posible imposición de nuevos aranceles como medida de presión.