Eugenio Derbez habló para Fuerza Informativa Azteca, luego de asistir a la ceremonia de los Premios Oscar. Lo hizo poco antes de abordar su vuelo de regreso a México, luego de haber asistido al magno evento de Hollywood y con el agrado de que “Coda: Señales del corazón”, filme en el que participó, obtuviera el premio como mejor película.

Fue muy hermoso de verdad no lo esperábamos”

El actor mexicano, Eugenio Derbez, señaló que: “Es que es una película pequeñititita, con muy bajo presupuesto, sin ninguna estrella hollywoodense y estamos compitiendo con películas espectaculares como, pues todas, son 10 horas de arte, unas con unos presupuestos multimillonarios como Dunas, o la película de Guillermo del Toro, The Nightmare Alley o West Side Story de Spielberg, era como increíble pensar que una película pequeñita, sin ninguna estrella, con una directora nueva, pudiera alcanzar ese tipo de premio pero estamos gratamente sorprendidos que le haya gustado la gente de la academia”.

Eugenio Derbez habla sobre incidente protagonizado por Will Smith

En la charla con María Elena García Villalobos, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca en Los Angeles, Eugenio Derbez habló acerca del incidente que protagonizó Will Smith en su intento por defender a su aposa.

Eugenio Derbez habló acerca del “incidente” que de inmediato se hizo viral en redes sociales: “No yo creo que fue una noche maravillosa con mucho drama, nunca había visto algo así en una entrega de premios en vivo, creo que lo que pasó ayer fue histórico, no estoy a favor de la violencia y yo creo que ha de haber sido un tema que le pudo mucho a él y a su esposa, pero yo que soy comediante, entiendo perfectamente que a veces uno dice chistes que cruzan la línea y te equivocas, pero Will Smith también es comediante entonces no sé qué haya pasado por su cabeza pero pues cada quien su vida”.

“Gente que se ofende en estos días por todo": Derbez sobre incidente de Will Smith

Eugenio Derbez agregó que: “Estoy a favor de la comedia y siempre lo he dicho, mi mamá murió de cáncer y si alguien me cuenta un chiste de una señora que murió de cáncer, no me ofendo no lo relaciono ni siquiera, no me pasa ni por aquí, para mí es un chiste y no tiene nada que ver con mi mamá, pero hay gente que se ofende, en estos días se ofende por todo”.