Desde la cárcel, el excomandante del Ejército de Bolivia envía carta a FIA: Acusa al presidente Luis Arce de planear “autogolpe” y eliminar opositores

Una carta escrita desde prisión por un excomandante del Ejército de Bolivia, llegó a manos Fuerza Informativa Azteca (FIA). En la misiva, el militar se presenta como un servidor boliviano ahora encarcelado y lanza graves acusaciones contra el presidente Luis Arce Catacora, señalándolo de orquestar un “plan maquiavélico” para sumir al país en la violencia y perpetuarse en el poder mediante un “autogolpe”.

Estos señalamientos emergen meses después de los confusos eventos del 26 de junio de 2024, cuando Juan José Zúñiga, quien ejercía como Comandante del Ejército de Bolivia, movilizó tropas y tanques que rodearon la Plaza Murillo y el palacio presidencial en La Paz (sede de gobierno de Bolivia).

En ese momento, el presidente de Bolivia denunció públicamente un intento de golpe de Estado en su contra. Horas después, Zúñiga fue aprehendido y, en declaraciones iniciales, llegó a sugerir que el propio Arce le habría pedido realizar una acción para “levantar su popularidad”, sembrando dudas que ahora la carta busca reforzar desde la perspectiva del militar detenido.

Zúñiga enfrenta cargos graves, incluyendo terrorismo y alzamiento armado.

El supuesto plan de ‘“autogolpe": Violencia y falsa lealtad

Según la carta, el presidente Arce le habría encomendado personalmente liderar un “autogolpe” diseñado para “provocar derramamiento de sangre y pintar al gobierno como la víctima”.

El excomandante afirma haber recibido órdenes para entregar mil rifles y entrenar grupos de choque, mientras, simultáneamente, se ordenaba la compra de cinco mil rifles AK-47 y la contratación de un extranjero para “generar disparos, golpes, aprehensiones y terror entre el pueblo”.

Parte de la estrategia, denuncia la carta, incluía atacar mediáticamente a figuras de la oposición como Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Meza y Samuel Doria Medina.

Denuncias de persecución, fraude electoral y presos políticos

Las acusaciones van más allá del supuesto autogolpe. El excomandante asevera en su carta enviada al periodista Rodrigo Lema que Arce también le ordenó “eliminar a quienes sabían demasiado”, mencionando al capitán de inteligencia Castro, ministros y figuras públicas afines al gobierno.

Denuncia además instrucciones para seguir a opositores (Tuto, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Evo Morales) y preparar una “guerra sucia”.

La misiva alerta sobre la supuesta llegada, meses atrás, de un “grupo secreto de hackers” para vigilar opositores, controlar el padrón electoral y “manipular las elecciones” para asegurar un fraude.

Según el militar, las demostraciones de apoyo público a Arce serían una farsa para disimular este presunto plan. También menciona a los “presos políticos” Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, así como a policías y militares “leales”, que estarían siendo silenciados.

Corrupción, saqueo de recursos y llamado de auxilio

La carta acusa a Arce de reunirse secretamente con Hugo Moldiz (exministro de Evo Morales) y su “operador” Fernando Rodríguez, quienes supuestamente “manejan el país desde las sombras”.

En dichos encuentros, según la denuncia, se ordenaba “dar vía libre a sus hijos y allegados para lucrarse con nuestros recursos: el litio, la madera, la ganadería”, mientras el pueblo sufre empobrecimiento.

El excomandante teme por su vida (“no permitiré que sigan inventando historias de suicidio o accidentes”) y pide “auxilio a la comunidad internacional, a organizaciones de derechos humanos”.

Fuerza Informativa Azteca intentó contacto con autoridades del Ministerio de Gobierno de Bolivia para obtener comentarios, hasta el momento no tuvimos respuesta.

Carta sin censura

Esta es la carta íntegra que envió desde la cárcel, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, a Fuerza Informativa Azteca:

“Soy..., hijo de minero de Llallagua, y hoy me dirijo al pueblo boliviano para denunciar la verdad oculta tras la corrupción y la traición de este gobierno. Durante años he servido a Bolivia, pero ya no puedo seguir callando ante el plan maquiavélico de Luis Arce, un plan que pretendía sumir a nuestra nación en caos y violencia para perpetuar su poder.

Arce me encomendó liderar un autogolpe: un plan perverso ideado para provocar derramamiento de sangre y pintar al gobierno como la víctima. Se me ordenó que entregara 1000 rifles y el entrenamiento de grupos de choque y a la vez se ordenó la compra de 5 mil rifles AK47 —incluso contratando a un extranjero— para generar disparos, golpes, aprehensiones y terror entre el pueblo. La estrategia incluía atacar a la oposición —Tuto Quiroga, Camacho, Meza, Samuel e incluso a Evo Morales— en televisión, En esa entrevista con Jimena Antelo, lancé un ataque directo contra Evo Morales, el principal enemigo de Arce, para aparentar obediencia, mientras yo en el fondo frustraba el autogolpe.

Sabía que, si permitía que se cumpliera este plan, se desataría una violencia innecesaria que dejaría a nuestro país en ruinas. Por ello, para evitar que se ejecutaran disparos, golpes o arrestos que sembraran sangre, decidí no ordenar ninguna acción violenta. No podía permitir que mi pueblo sufriera por intereses de unos pocos.

Pero no se trató solo de evitar la violencia inmediata. Se me ordenó eliminar a quienes sabían demasiado: como el capitán de inteligencia Castro, varios ministros e incluso figuras públicas allegadas al gbno (sic), que podían voltear la situación. Además, se me instruyó hacer seguimiento a numerosos personajes de la oposición al gobierno, incluyendo a Tuto, Manfred , Samuel Evo Morales, para saber cada uno de sus pasos y, en el momento oportuno, iniciar con la “guerra sucia” o “confrontación”.

Algo que no sabe la población es que, desde hace meses, un grupo secreto de hackers llegó a Bolivia con el objetivo de vigilar a opositores, controlar el padrón electoral y manipular las elecciones, todo para consolidar un fraude que perpetúe a este régimen corrupto en el poder por otros años más, es por eso que Luis Arce, solo busca por lo menos con los funcionarios públicos mostrar que tiene un falso apoyo, para así cuando haga el fraude pueda disimularlo, o decir aquí está mi cantidad de gente, por eso aunque las encuestas lo den como perdedor el está muy seguro de ganar! Y no olvidemos a los presos políticos: Añez, Camacho, Pumari, además de policías y militares leales que están siendo silenciados y privados de la justicia, por atreverse a conocer la verdad.

Y mientras tanto, en reuniones secretas, Luis Arce se juntaba con Hugo Moldiz y su operador Fernando Rodríguez, quienes manejan el país desde las sombras. En esos encuentros, se ordenaba dar vía libre a sus hijos y allegados para lucrarse con nuestros recursos: el litio, la madera, la ganadería,etc. todo lo que hace de Bolivia una tierra bendita. Mientras las amas de casa apenas tienen para alimentar a sus hijos y miles de bolivianos pasan hambre, este gobierno empobrecedor solo se enriquece a costa del sufrimiento del pueblo.

Para evitar mi destitución, en la entrevista mostré una falsa lealtad atacando al principal enemigo de Arce, Evo Morales, y a toda la oposición en otras conferencias, hablando de viejos políticos.

Pero esa maniobra fue solo una cortina de humo para frustrar un autogolpe que habría hundido a Bolivia en una violencia injustificada.

Hoy, con mi salud intacta y mi convicción firme, pido auxilio a la comunidad internacional, a organizaciones de derechos humanos y a todos aquellos que luchan por la justicia. No permitiré que sigan inventando historias de suicidio o accidentes para callarme.

El pueblo boliviano merece vivir sin miedo, con justicia y dignidad. No voy a ser cómplice de un sistema que roba nuestros recursos sagrados y empobrece a la nación mientras unos pocos se enriquecen a costa de la miseria. Es hora de levantarse, de decir basta a la corrupción, la manipulación y la represión.

¡El pueblo se levanta hoy! Juntos haremos que este gobierno rinda cuentas y que Bolivia recupere su honor y su futuro. ¡Basta ya de traición y abuso! La verdad saldrá a la luz, y no permitiremos que nuestra nación siga siendo saqueada.”



Juan José Zúñiga

BOLIVIA

-Fuentes cercanas al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, informan a Fuerza Informativa Azteca (FIA) este jueves 17 de abril de 2025 que “lo encerraron en el calabozo, sin comida, sin luz, lo golpearon y ahora prohibieron las visitas y encomiendas"-