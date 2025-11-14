VIDEO: Explosión en verdulería sacude Pinal de Amoles y deja varios heridos; había pólvora y pirotecnia

Las autoridades municipales de Pinal de Amoles informaron sobre una explosión ocurrida la mañana del jueves 13 de noviembre en la cabecera municipal, dentro de una verdulería, aproximadamente a las 10:47 horas.

Explota verdulería en Pinal de Amoles

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente tuvo lugar en un establecimiento de venta de frutas y verduras ubicado en la calle Heroico Colegio Militar.

Tras una inspección inicial, personal de Seguridad Pública confirmó que la explosión fue provocada por pólvora y material pirotécnico almacenado dentro del local.

#ULTIMAHORA | Dos personas resultaron lesionadas tras una explosión en un negocio de #PinalDeAmoles.



Cuerpos de emergencia atendieron la situación y se investigan las causas.https://t.co/jxxKXtDIHr pic.twitter.com/ocY0Tpha78 — Mi Delegación (@MiDelegacionQro) November 13, 2025

Testimonios señalan que el accidente se habría originado mientras se realizaban trabajos de soldadura en el inmueble, lo que habría provocado que una chispa alcanzara el material explosivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué vimos auroras boreales? La tormenta solar detrás del espectáculo en el cielo en el norte de México

Explosión en verdulería deja nueve personas heridas

El saldo del incidente fue de nueve personas lesionadas; ninguna presentó heridas de gravedad, sin embargo, siete de ellas fueron trasladadas a un hospital para una mejor atención médica, mientras que las otras dos recibieron asistencia en el lugar por parte de los cuerpos de emergencia.

El Gobierno Municipal de Pinal de Amoles señaló que dará seguimiento puntual al caso y anunció el reforzamiento de medidas de prevención, supervisión y concientización sobre el manejo de materiales de riesgo en establecimientos comerciales, con el fin de evitar futuros incidentes similares.

Explosión de pirotecnia sacude a la comunidad de Ococh en Tenejapa, Chiapas

El pasado 14 de septiembre, la comunidad de Ococh, en el municipio de Tenejapa, Chiapas, vivió momentos de tensión tras una explosión de pirotecnia registrada al interior de una vivienda.

De acuerdo con medios locales, el estallido ocurrió mientras un hombre realizaba trabajos de soldadura cerca de pólvora almacenada, lo que provocó el fuerte incidente en plena víspera de las fiestas patrias.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, lo que estalló fue la pirotecnia que se encontraban almacenados en el domicilio.

El incidente habría iniciado cuando se realizaban trabajos de soldadura cerca de los artefactos, lo que desató la fuerte detonación.